Vídeo: imagens mostram momento em que jovem é atropelado na Avenida Santa Bárbara; motorista fugiu

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o jovem Murilo de Carvalho Cabulão, de 18 anos, foi atropelado por um carro na Avenida Santa Bárbara, no Jardim Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso ocorreu na madrugada do domingo (28), por volta de 2h30. Murilo, que era ajudante de cozinha em um restaurante em Americana, chegou a ser socorrido, mas faleceu. O motorista que causou o acidente fugiu. A Polícia Civil apura o caso.

Imagens às quais o LIBERAL teve acesso (veja abaixo; as imagens são fortes) mostram quando o jovem, de bicicleta, cruza a Rua da Prata, pela faixa de pedestres, rumo à Rua da Agricultura, próximo ao cruzamento com a Avenida Alfredo Contatto.

Entretanto, antes de chegar na Rua da Agricultura, ainda na Avenida Santa Bárbara, Murilo é atingido por um carro que aparenta estar em alta velocidade, no sentido Americana-Santa Bárbara. O corpo dele chega a ser arremessado por cerca de 20 metros.

De acordo com informações do boletim de ocorrência do caso, após o atropelamento, o Volkswagen Golf que atingiu Murilo não parou e ainda bateu contra a traseira de outro veículo, um Chevrolet Corsa. No caso deste acidente, ninguém se feriu. A PM recolheu uma placa, de Santa Bárbara, que seria do Golf.

Murilo chegou a ser socorrido para o Pronto-Socorro Afonso Ramos e transferido para o Hospital Santa Bárbara, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado no Plantão de Santa Bárbara, inicialmente, como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente. A Polícia Civil tenta chegar até o suspeito de ter ser o autor do atropelamento.

Jovem poderia ser “próximo gerente de restaurante

Murilo era morador do bairro Jardim Europa e trabalhava como ajudante de cozinha em um restaurante em Americana.

Ao LIBERAL, o proprietário da Laggio Massas, Guilherme Reia, disse que o funcionário era simpático, dedicado e estava cotado para ser o próximo gerente do estabelecimento. Murilo começou a trabalhar neste restaurante em junho do ano passado como ajudante de cozinha. O seu padrasto trabalha no mesmo local.

Vítima de atropelamento, Murilo tinha 18 anos – Foto: Reprodução/Facebook

“Ele começou sem saber nada e nesses 10 meses aqui ele evoluiu tanto, teve um grande aprendizado e por isso a gente estava pensando de ele ser o próximo gerente”, afirmou o empresário.

Guilherme relatou que Murilo saiu do trabalho, no sábado (27), perto de meia noite e foi até a casa de uma tia, no Jardim Mollon, buscar sua bicicleta para ir a uma festa com amigos. Ele não teria conseguido entrar nesta festa e retornava para casa, no Jardim Europa, quando foi atropelado.