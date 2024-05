GCM apreende 555 unidades de drogas no Jardim São Fernando; ninguém foi preso

Foram apareendias 258 pedras de crack, 231 porções de maconha e 66 microtubos de cocaína - Foto: Divulgação_GCM

A GCM (Guarda Civil Municipal) apreendeu neste domingo (19), 555 unidades de drogas, entre crack, cocaína e maconha, no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste. Ninguém foi preso e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando por volta de 17h, foram informados por um popular que naquele momento, um homem tinha deixado uma sacola em um canteiro, na Rua Luiz Monaro, no Jardim São Fernando.

Os patrulheiros foram verificar e no local encontraram a embalagem contendo 258 pedras de crack, 231 porções de maconha e 66 microtubos de cocaína.

Todas as drogas foram apreendidas e as investigações sobre este caso ficam à cargo da Polícia Civil. Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial.