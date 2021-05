Comissão quer número de vacinados por bairro em Santa Bárbara

A Comissão de Representação e Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização contra o Coronavírus da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste pediu à prefeitura dados de vacinação por bairro. O pedido foi feito via requerimento protocolado nesta segunda-feira (3).

Vereadores que fiscalizam campanha de vacinação pedem informações à prefeitura – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Os vereadores suspeitam que os bairros pobres tiveram menos cadastrados e vacinados. Presidente da comissão que fiscaliza a vacinação na cidade, a vereadora Esther Moraes (PL) relata que o pedido havia sido feito já em relatório de 26 de fevereiro, que foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde.

Entretanto, não houve resposta. A comissão tem ainda como membros os vereadores Bachin Júnior (MDB) e Nilson Radialista (PSD). Um mês atrás, a prefeitura pediu ajuda a instituições para auxiliar os moradores de bairros sem acesso a telefone ou internet a se cadastrar.

“Queremos informações sobre a quantidade de pessoas cadastradas para a vacinação. Saber o bairro que mais se cadastrou, o que menos vacinou. E entender os motivos disso. Se é porque não tem morador da faixa etária que deve ser vacinada ou se há agravantes”, explica Esther ao LIBERAL.

A comissão já havia demonstrado anteriormente preocupação com os moradores dos bairros mais carentes de Santa Bárbara. “Tenho forte suspeita que estes bairros com menos acesso à internet foram os que cadastraram menos moradores”, aponta Esther.

A presidente da comissão destaca que a prefeitura tem vacinado com demanda livre dentro da faixa etária permitida.

“Queremos saber se tem idoso ficando para trás, qual bairro vacinou mais, menos. Até para entender como anda o processo da vacinação e se é necessário construir outras políticas de acesso à campanha e outras problemáticas”, encerra.

A reportagem questionou a Prefeitura de Santa Bárbara a respeito da suspeita e sobre dados da vacinação, mas o Executivo ainda não respondeu.

No início de abril, a administração enviou um ofício para instituições do município solicitando ajuda para ampliar o número de moradores cadastrados para receberem a vacina.

Recebram o ofício entidades como a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), para que estas auxiliassem no cadastro dos moradores que não têm acesso a internet ou telefone, informou a comissão.

A comissão barbarense tem acompanhado e fiscalizado a vacinação. A campanha no município tem sido alvo de cobranças, com problemas no cadastro, dentre outros.

Há duas semanas, a prefeitura disse que imunizaria mais rápido a população se recebesse mais doses da vacina. O Governo do Estado citou saldo negativo de vacinação na cidade e culpou o Ministério da Saúde, que afirma que o quantitativo é baseado no público-alvo da campanha.