Americana e Santa Bárbara registram aumento de 150% no número de casos de dengue em abril

Municípios confirmaram 510 e 608 ocorrências no mês passado, respectivamente; alta temperatura é citada como motivo

As cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste registraram, juntas, um aumento de quase 150% na quantidade de casos de dengue no mês passado, em comparação ao mesmo período de 2023.

O número subiu 148,8% em Americana, de 205 para 510, e 150,2% em Santa Bárbara, de 243 para 608, segundo dados divulgados pelas prefeituras em resposta ao LIBERAL.

“O aumento dos casos já era esperado porque historicamente o pico da transmissão ocorre justamente em maio, vindo a declinar a partir daí”, comentou a Prefeitura de Americana, que disse tomar todas as medidas necessárias.

Prefeitura de Americana disse ter feito 55 mil visitas em imóveis – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O Executivo afirmou que tem atuado com um mutirão para recolhimento de materiais que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, ação que teve início em 6 de fevereiro e já realizou pelo menos 55 mil visitas em imóveis, com retirada de aproximadamente 10 toneladas de materiais.

“Infelizmente este ano a dengue assolou o País com diversas epidemias, e alguns fatores estão contribuindo sobremaneira para esse cenário, como as temperaturas elevadas fora de época, por exemplo, além de outras variáveis, como a circulação de sorotipos diferentes ao mesmo tempo, entre outras questões”, declarou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara destacou que o Brasil vive a maior epidemia de dengue de sua história.

A pasta também salientou que segue com ações intensificadas de combate ao Aedes aegypti, como visitas casa a casa, nebulização costal e com equipamento veicular, avaliação de densidade larvária, monitoramento com uso de armadilhas para ovos de mosquito e reuniões intersetoriais.

Mosquito

Os agentes da prefeitura também têm visitado locais com maior probabilidade de proliferação de mosquitos – como ferros-velhos, borracharias, recicladores, floriculturas e cemitérios – e imóveis com grande circulação de pessoas – como escolas, unidades de saúde, supermercados, shoppings, centros comunitários e igrejas.

“O trabalho ininterrupto é priorizado em regiões com casos positivos ou com aglomerado de casos suspeitos e, também, em bairros onde o monitoramento entomológico realizado diariamente indica alto índice de circulação de mosquitos, objetivando a remoção de criadouros e orientações à população”, apontou a secretaria.

A pasta também ressaltou que faz ações de divulgação e incentivo à vacinação, atualmente disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme determinação do Ministério da Saúde.

No acumulado do primeiro quadrimestre, em comparação ao mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 291,5% no número de casos em Americana, de 318 para 1.245, e de 321,9% em Santa Bárbara, de 561 para 2.367.