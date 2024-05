Comércio terá horário estendido para o Dia das Mães em Americana e Santa Bárbara

Como muitos consumidores deixam para fazer as compras nos últimos momentos, o horário do comércio será estendido no fim de semana em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Comércio em Americana terá horário especial para o Dia das Mães – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em Americana, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) informou que o horário no comércio local, somente no sábado (11), será das 9h às 18h, com exceção de alguns magazines, que conseguiram a autorização para o funcionamento também no domingo (12), no Dia das Mães.

“Antes de comprar os presentes é importante que os clientes pesquisem o tamanho e numeração correta das mães. As lojas físicas não têm a obrigação de efetuar a troca ou garantir a mesma peça com tamanho diferente, mas acabam fazendo para agradar o cliente. Somente nas compras realizadas pela internet é obrigatória a troca ou devolução no período de sete dias”, explicou o vice-presidente da Acia, Evandro Barizon.

Em Santa Bárbara d’Oeste, os estabelecimentos ficariam abertos até as 22h nesta sexta-feira (19) e, no sábado também abrem em horário diferenciado, até 18h.

““Consideramos que os presentes mais procurados devem ser perfumes, calçados da linha conforto e vestuário”, comentou o presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d´Oeste), Ricardo Fernandes Betin.