Comissão aponta difícil acesso de vulneráveis ao cadastro para vacinação em SB

A comissão criada pela Câmara de Santa Bárbara para fiscalizar a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) enviou um documento para a prefeitura apontando a dificuldade de moradores dos bairros periféricos em terem acesso ao cadastro para receber o imunizante.

O município vacina as pessoas que se registraram pelo site oficial ou telefones disponibilizados para manifestar o interesse. Há, no entanto, casos de residentes dos bairros Santa Rita, Vista Alegre, Bosque das Árvores e Santa fé que nem sabiam da necessidade do cadastro.

“Nessas visitas aos bairros, a gente constatou algumas famílias que não tinham feito o cadastro. Encontrei alguns idosos e perguntei. ‘O senhor fez o cadastro?’, e eles questionavam. ‘Que cadastro?, Onde eu faço isso?’”, disse ao LIBERAL a vereadora Esther Moraes (PL), presidente da comissão da saúde.

A comissão, composta ainda pelos vereadores Bachin Jr. (MDB) e Nilson Radialista (PSD), enviou um documento no mês passado sugerindo que a administração investisse em campanhas para divulgar os meios de se cadastrar para receber o imunizante.

“A gente pede ampla divulgação desse cadastro, que ele seja realizado nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e terminais rodoviários, em pontos de grande passagem de pessoas, e que os técnicos de saúde também atuem nesses bairros”, finaliza a vereadora.

Questionada sobre essa situação, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que as propostas da comissão “têm sido objeto de estudo acerca da sua implantação.