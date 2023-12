Denis cita necessidade de buscar formas de facilitar acesso ao Trem Intercidades

Atual secretário nacional de Mobilidade Urbana e ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia destacou na última sexta-feira, em entrevista à Rádio Clube (AM 580), que o “grande desafio” da região é criar formas de facilitar o acesso dos passageiros ao futuro TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte, que vai ligar Campinas a São Paulo.

Para ele, há a necessidade de se estudar meios de transporte para que os moradores da região se desloquem até a estação campineira.

Secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, em entrevista à Rádio Clube – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Esse é o desafio, de, em paralelo ao projeto do Trem Intercidades, poder alavancar um projeto que permita que as pessoas possam chegar sem que, necessariamente, precisem ir a Campinas com seus veículos individuais, o que vai ocasionar, se não tiver esse cuidado, um problema de mobilidade dentro do município de Campinas e nas estradas”, disse o secretário, durante participação no programa Liberal no Ar.

Uma alternativa, segundo ele, poderia ser a implantação do sistema de BRT (sigla em inglês para Ônibus de Trânsito Rápido) – ônibus que operam em faixas segregadas – no Corredor Metropolitano.

“Acho que pode criar um estudo de utilização desse corredor já existente, talvez transformar num BRT, talvez, quem sabe, numa linha verde de ônibus elétricos que possam levar com conforto, sustentabilidade e agilidade”, afirmou.

Conforme o LIBERAL noticiou em setembro, o Governo de São Paulo marcou para 29 de fevereiro de 2024 o leilão internacional para implantação e operação do trem, que deve começar a funcionar em 2031.

Há anos, discute-se a possibilidade de uma extensão da linha até Americana. Porém, de acordo com Denis, esse debate ficou apenas no campo político.

“O que nós temos de pensar, que é o que talvez faça mais sentido, pela demanda, é [ligar] de Campinas a Piracicaba. Aí, estaremos ligando outras cidades. Acho que não faz sentido uma complentação apenas até Americana”, declarou.

Quando questionado pelo LIBERAL sobre o assunto, em outubro, a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado) comunicou que o prolongamento até Americana ainda será estudado pelo Estado.

Brasil tende a ser o 2º país com mais ônibus elétricos no mundo, diz secretário

O Brasil tende a ser, nos próximos dois anos, o segundo país com maior número de ônibus elétricos no mundo, atrás apenas da China, segundo o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia.

Ele afirmou que, só no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), houve a solicitação de 3 mil veículos ao governo federal. De acordo com Denis, esse número será suficiente para que o Brasil seja o país com mais ônibus elétricos na América do Sul, posto ocupado pelo Chile atualmente.

“Isso, além de qualificar o transporte para as pessoas, age no sentido da sustentabilidade, com emissão menor de poluição e operação com um custo-benefício muito melhor”, disse o secretário na última sexta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio AM (580).

Ele também destacou a necessidade de qualificação da frota do transporte coletivo, que tem tido uma queda no número de passageiros.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 12, em Hortolândia, a prefeitura lançou um programa que prevê a troca de parte da frota do transporte coletivo municipal por ônibus elétricos. Os novos veículos serão incorporados ao serviço “em breve”, conforme informou o Executivo.