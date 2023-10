Extensão do Trem Intercidades até Americana ainda será estudada, diz Estado

Prolongamento ficou fora do edital destinado à implantação do serviço entre São Paulo e Campinas

A extensão do TIC (Trem Intercidades) Eixo Norte ainda será estudada pelo Governo de São Paulo, segundo a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado). Diferente do que havia sido informado pela gestão anterior em 2020, o prolongamento ficou fora do edital do leilão destinado à implantação do serviço entre São Paulo e Campinas.

Compartilhamento do trilho que existe atualmente em Americana foi descartado – Foto: Arquivo/Liberal

No governo João Doria, o então secretário executivo da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Paulo Galli, afirmou que a empresa vencedora, além de implantar o trecho entre São Paulo e Campinas, também ficaria responsável por estender o trajeto até Americana.

Segundo ele, a cidade de Americana seria contemplada num segundo momento. Galli falou sobre o assunto durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), em Campinas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Porém, ainda não há um plano concreto para a extensão até Americana. “O projeto do Trem Intercidades Eixo Norte contempla a ligação ferroviária entre a capital e Campinas, conforme estabelecido no edital. O prolongamento até Americanas ainda será alvo de avaliação e estudo”, comunicou a SPI, em resposta à reportagem.

Conforme o LIBERAL noticiou em 2020, o percurso de São Paulo a Americana teria 136 km – 100 km da capital até Campinas e depois mais 36 km até Americana.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Uma questão que estava pendente, porém, era o traçado que seria utilizado pelo trem de passageiros entre Campinas e Americana. A possibilidade de compartilhar o mesmo trilho usado pela Rumo Logística para transporte de cargas foi descartada. Portanto, haveria a necessidade de construir um novo caminho.

Diálogo com a prefeitura

Ao LIBERAL, a Prefeitura de Americana informou que possui um “diálogo permanente” com o governo estadual sobre esse tema, “que é de extrema importância para o desenvolvimento, não apenas da nossa cidade, mas de todo o Estado”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O Executivo lembra que em 21 de agosto, durante reunião entre lideranças municipais da RMC, o prefeito Chico Sardelli (PV) defendeu que haja um planejamento sobre o prolongamento do trem até Americana. O encontro contou com o secretário da SPI, Rafael Benini.

O Estado marcou para 29 de fevereiro de 2024 o leilão internacional para implantação e operação do TIC entre São Paulo e Campinas, que deve começar a funcionar em 2031.