Morador de Americana perde R$ 4,5 mil após ameaças de suposto gerenciador de garotas de programa

Golpista alegou ser do PCC e disse que a vítima marcou programas, não compareceu e, por isso, teria que arcar com o prejuízo

Um morador do Nova Carioba, em Americana, perdeu R$ 4,5 mil neste domingo (16), após ser ameaçado por um suposto gerenciador de garotas de programa, que também afirmou ser membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O caso foi parar na delegacia do município.

A vítima, um jovem de 22 anos, relatou que recebeu algumas ligações neste domingo (16), de um homem que se apresentou como gerenciador de garotas que faziam programa alegando que o jovem teria marcado encontros com as profissionais e não comparecido e, por esse motivo, deveria arcar com os prejuízos.

Dizendo ser também do PCC, o golpista mandou o jovem fazer uma transferência para uma conta indicada e ele, com medo, enviou R$ 4,5 mil via Pix em três transações. Mais tarde, após o golpe bem sucedido, o estelionatário entrou em contato com a vítima novamente exigindo mais dinheiro, momento em que decidiu bloquear o contato e foi à Delegacia de Americana.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o crime será investigado pelo 3° DP (Distrito Policial) do município.