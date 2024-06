Alfabetização de crianças está abaixo da média nacional em três cidades da região

O percentual de crianças alfabetizadas na idade certa ficou abaixo da média nacional em três cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), em 2023: Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Os dados fazem parte do chamado Indicador Criança Alfabetizada, divulgado pelo Ministério da Educação no final de maio e que considera o desempenho dos estudantes com base no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) do ano passado.

No Brasil, em média, 56% dos alunos aprenderam a ler e escrever até os 7 anos, idade considerada como correta – ou seja: são capazes, por exemplo, de lerem e localizarem informações explícitas em textos curtos.

Ghizini apontou a formação constante dos professores como um dos motivos para o resultado acima da média – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em parte da RPT, entretanto, o indicador foi menor: 54,9% em Nova Odessa, 54,6% em Santa Bárbara e 52,9% em Sumaré. Americana (58,6%) e Hortolândia (58%) se destacaram positivamente. Nas cinco cidades, a avaliação considerou estudantes da rede municipal de ensino. Todas, porém, ficaram acima do desempenho da média no Estado (52%).

De acordo com o governo federal, o indicador é uma forma de monitoramento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, assumido pelos municípios brasileiros. Os resultados devem ser usados para nortear políticas públicas na Educação para avançar na alfabetização e recuperar a defasagem no ensino, especialmente no período pós-pandemia.

O indicador também prevê metas para os municípios. Em 2028, por exemplo, todas as cidades da região devem ter percentuais de ao menos 76%. Em 2023, deve ser de 80%.

Natália Fregonesi, coordenadora de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, diz que o desempenho escolar está relacionado a fatores que envolvem tanto a vida na escola quanto fora dela. Questões como a condição financeira, social e racial dos alunos podem influenciar no desempenho.

Ela cita também a influência da pandemia nos resultados de 2023, já que estes alunos podem ter feito a pré-escola de forma remota.

A especialista aponta ainda outros aspectos. “Tem uma formação inicial desses professores que não está sendo tão boa quanto na formação continuada ofertada pelas redes. A falta de materiais didáticos de qualidade, uma infraestrutura adequada das escolas. Quando a gente olha a nível Brasil, são desafios muito comuns”, comenta.

RESPOSTAS. A Secretaria de Educação de Santa Bárbara diz que desenvolve um plano de ação junto aos gestores e professores das escolas para “potencializar a aprendizagem dos estudantes para garantir a alfabetização de todos até o final do 2º ano do ensino fundamental.”

“Dentre as ações planejadas e desenvolvidas estão a formação continuada junto aos professores, propostas didáticas adequadas para o avanço na aquisição do sistema de escrita dos alunos, recuperação contínua em sala de aula e no projeto de recomposição de aprendizagem, assim como o acompanhamento e monitoramento dos alunos não alfabetizados”, informou a prefeitura.

Vinicius Ghizini, secretário de Educação de Americana, apontou a formação constante dos professores como um dos motivos para o resultado acima da média nacional no município. Também citou a adoção de um sistema integrado de ensino e a adoção de uma plataforma digital de aprendizagem.

Para o secretário, o trabalho, mirando as metas do governo federal, deve ser conjunto. “O processo de alfabetização precisa ser uma responsabilidade compartilhada, com o envolvimento de todos os atores responsáveis pelo desenvolvimento da criança.”

A Prefeitura de Hortolândia afirmou que os resultados acima da média nacional são fruto de ações como a implantação de um currículo próprio para guiar o ensino nas escolas.

As prefeituras de Sumaré e Nova Odessa não comentaram os resultados.