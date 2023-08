Chico resgata debate sobre extensão do Trem Intercidades até Americana

Prefeito defendeu o prolongamento durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC, em Campinas

Chico Sardelli, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC - Foto: Secom / Divulgação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), resgatou nesta segunda-feira (21) o debate sobre a extensão do TIC (Trem Intercidades) até Americana. Ele defendeu o prolongamento durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), em Campinas.

O encontro contou com a presença do secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini. Na ocasião, ele apresentou o cronograma de implantação de linhas ferroviárias na Região Metropolitana de São Paulo, assim como seu desdobramento até Campinas.

O governo estadual já publicou, em março, o edital do leilão internacional para implantação e operação do trem entre São Paulo e Campinas. A disputa está marcada para 28 de novembro, às 15h. No entanto, ainda não há previsão quanto a uma possível ampliação até Americana.

“Coloquei a minha posição defendendo uma ideia que Vanderlei Macris, quando deputado federal, já defendeu, que é o Trem Intercidades aqui para a cidade de Americana também”, afirmou Chico, em conversa com jornalistas, na entrega das obras de revitalização do Centro de Especialidades Odontológicas de Americana.

Segundo ele, também haverá outras reuniões sobre o tema. O prefeito disse que também já levou essa questão para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Ele já recebeu e falou da viabilidade e do interesse dele em, numa segunda etapa, fazer [a extensão] de Campinas até Americana. Ele me disse da boca dele.”

Outros prefeitos da RMC também estão interessados numa eventual extensão do TIC, entre eles Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD), de Nova Odessa.

O argumento é de que o transporte ferroviário de passageiros poderia ser um vetor de desenvolvimento para mais cidades da região, como Hortolândia, Sumaré e Limeira, além de Americana e Nova Odessa. “Não podemos abrir mão do Trem Intercidades até Nova Odessa e além”, comentou, via assessoria de imprensa.