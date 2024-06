Morador de Sumaré ganha carro avaliado em R$ 220 mil no Vida Cap

Um morador do Jardim Bom Retiro, da região de Nova Veneza, em Sumaré, conseguiu um carro 0 km avaliado em R$ 220 mil no Vida Cap Campinas, neste domingo (16). O veículo é do modelo Fiat Titano.

Outros dois moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) – um de Americana e um de Sumaré – ganharam R$ 10 mil cada na primeira rodada de premiação.

O apostador de Americana é do bairro Vila Bela e ganhou pelo Vida Cap Limeira. Já o de Sumaré foi sorteado pelo Vida Cap Campinas e é do bairro Jardim Denadai, região do Nova Veneza.

Outros moradores da RPT (Região do Polo Têxtil), que engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, também foram contemplados, mas com valores menores.

Na segunda rodada de premiação, pelo sorteio de Limeira, que também valia R$ 10 mil, houve três ganhadores: um de Santa Bárbara, do bairro Vila Bertine, e mais dois de Limeira e Piracicaba, respectivamente. Eles dividiram o dinheiro e cada um ficou com R$ 3.333,33.

Na terceira rodada, também valendo R$ 10 mil, duas pessoas dividiram o prêmio total, sendo eles moradores de Americana, do Parque Novo Mundo, e Piracicaba, pelo sorteio de Limeira.

Já pelo de Campinas, dois sortudos dividiram o mesmo valor, ou seja, de R$ 10 mil. Eles são das cidades de Sumaré, do Residencial Bordon, e Campinas. O Fiat Titano foi sorteado na quarta rodada.

Na última modalidade de sorteio, no Giro da Sorte, cada vencedor faturou R$ 1,5 mil. Na RPT, houve 13 ganhadores:

Cinco de Americana, dos bairros Residencial Jaguari, Jardim Ipiranga, Vila Cordenonsi, Santa Cruz e Zanaga 1;

Três de Santa Bárbara, dos bairros São Joaquim, 31 de Março e Cidade Nova;

Um de Nova Odessa, do bairro Jardim Capuava;

Três de Sumaré, dos bairros Parque Vasconcellos, Nova Veneza e Residencial Veccon;

Um de Hortolândia, do bairro Jardim Nova Esperança.