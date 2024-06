Usina móvel vai transformar entulho em material para recuperação de estradas na região

Usina móvel que irá transformar entulho em pedriscos a serem utilizados na manutenção de estradas - Foto: Divulgação

O Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) apresentou na última terça-feira (11), em evento realizado em Hortolândia, uma usina móvel que irá transformar entulho em pedriscos a serem utilizados na manutenção de estradas e na construção de calçadas.

O maquinário está acoplado a um caminhão que percorrerá as cidades que integram o consórcio, entre elas Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil). O investimento foi de R$ 3,5 milhões realizado por meio do Fecop (Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição), do Governo do Estado de São Paulo.

De acordo com o Consimares, a Usina Móvel de RCC (Resíduos da Construção Civil), que consiste em um caminhão e um equipamento de 10 metros de comprimento, tritura até 100 toneladas de entulho por hora, como tijolos, concreto, telhas, azulejo e blocos cerâmicos.

Após o processo de moagem, os resíduos são transformados em pedriscos que poderão ser reutilizados na manutenção e recuperação de estradas rurais, na fabricação de passeios de praças, prédios públicos e pátios de escolas. A usina ainda é capaz de separar outros materiais, como ferros, pregos e metais, para que possam ser destinados corretamente.

“Agora, vamos reciclar esses resíduos da construção civil, muitas vezes descartados de modo irregular, e transformá-los em um material que pode ser utilizado novamente em estradas rurais, sub-base para asfalto, tapa-buraco, dentre outros”, destacou o presidente do Consimares, Maurício Baroni.

A usina está em fase final de testes que acontecerá em Hortolândia. Quando definitivamente entrar em funcionamento, o equipamento atenderá Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, que integram o consórcio.