Programa de eficiência energética lançado em Hortolândia será referência para o País, diz ministro

A Prefeitura de Hortolândia lançou, na manhã desta segunda-feira (11), um programa de eficiência energética que irá instalar usinas solares em 21 prédios da administração, além da troca de parte da frota municipal e do transporte público para veículos elétricos.

Anúncio aconteceu no local onde está sendo construído o novo Paço – Foto: Prefeitura de Hortolândia_Divulgação

O anúncio aconteceu no local onde está sendo construído o novo Paço, no Jardim Novo Ângulo, e contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que afirmou que o projeto de Hortolândia será referência para o País.

De acordo com a prefeitura, 21 usinas solares serão instaladas na cidade (ver lista completa abaixo), sendo que seis já foram entregues. A energia gerada equivalerá a 80% do consumo dos 199 prédios públicos do município.

As usinas do Hospital Mário Covas e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Hortolândia, concluídas neste ano, não tiveram custos à administração, já que a cidade foi contemplada pelo programa “CPFL nos Hospitais”, da Companhia Paulista de Força e Luz.

Por sua vez, a usina com 1,8 mil painéis do novo Paço, também já entregue, estava prevista na licitação para construção do local, aberta em 2022, com investimento de R$ 8.836.710,38.

Outros 17 prédios da prefeitura compõem uma licitação, também aberta no ano passado, com custo de R$ 11.193.124,60.

Cada estabelecimento irá receber uma usina até fevereiro de 2024, sendo que as da Emef Professora Helena Futava Takahashi (Jardim Campos Verdes), da escola do Cier (Centro Integrado de Educação e Reabilitação) Romildo Pardini e da Emef do Jardim Villagio Ghiraldelli já foram concluídas.

Centro de eventos

Por fim, está prevista a instalação de uma usina solar no Centro de Eventos que está sendo construído debaixo da Ponte Estaiada, no Jardim Novo Ângulo, com custo de R$ 8.854.468,32. Ao todo, serão mais de R$ 20 milhões investidos apenas nas usinas.

O programa ainda prevê a implantação de novas luminárias de LED em vários pontos de Hortolândia, além das trocas de 20 veículos movidos à combustão da frota da prefeitura e de parte da frota do transporte público por veículos elétricos. Todas as substituições estão previstas até 2025.

Por meio da iniciativa, a administração também implantará na cidade 19 eletropostos para fazer o abastecimento de veículos movidos à energia elétrica.

“O programa prevê incentivos aos proprietários de carros elétricos. Taxistas e veículos de carga e passageiros por até dois anos terão carregamento livre. Estamos construindo uma cidade inteligente e sustentável e a participação de todos é fundamental”, destacou o prefeito Zezé Gomes (Republicanos).

De acordo com Silveira, o evento desta segunda é um exemplo importante da transição energética justa e inclusiva e servirá de referência para o governo federal e outras cidades do Brasil trabalharem de forma sustentável.

“É um projeto que é protagonista no País de eficiência energética, de busca da economicidade de energia, que também é repassada ao consumidor. Isso demonstra que o Brasil já é o grande protagonista da transição energética no mundo exatamente pela sua matriz limpa e renovável”, afirmou.

Segundo a Prefeitura de Hortolândia, as 21 usinas solares vão gerar uma economia de R$ 4 milhões aos cofres públicos.

Com as demais reduções na taxa de iluminação pública, a expectativa é de que haverá um corte de R$ 16 milhões em gastos.

Veja as unidades que receberam ou terão usinas solares