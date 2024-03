Região de Campinas vai receber vacina contra a dengue, anuncia Ministério da Saúde

Vacinação contra a dengue no Distrito Federal - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 09-02-2024

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (27), que vai ampliar a distribuição da vacina da dengue no País. A RMC (Região Metropolitana de Campinas), da qual fazem parte Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, está entre as regiões contempladas.

Ainda não há detalhes de quando as vacinas chegarão. A expectativa é de que a vacinação comece a partir da próxima semana, no público que já tem sido alvo da campanha em outras cidades: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

As cinco cidades somam, atualmente, 3,4 mil casos, conforme dados divulgados pelo governo estadual. Nova Odessa vive a situação mais crítica. O município, que tem 64 mil habitantes, tem 896 casos confirmados.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para efeitos de comparação, Sumaré (280 mil habitantes) e Santa Bárbara d’Oeste (183 mil) têm, respectivamente, 905 e 888 casos confirmados.

Americana registrou 407 confirmações, enquanto Hortolândia, 359. Não há mortes por dengue registradas entre as cinco cidades, até o momento.

Show more

Conforme o LIBERAL noticiou, em Americana, que viveu epidemias históricas em 2014 e 2015 e surtos em 2019 e 2022, a busca por vacinas contra a dengue na rede particular de saúde tem sido alta, já que, inicialmente, a cidade havia ficado de fora da lista do Ministério da Saúde.

A vacina Qdenga, contra a dengue – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Até então, 521 municípios haviam sido selecionados para receber as doses e iniciar a vacinação contra a doença na rede pública em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Na ocasião, o ministério determinou que fossem incluídas as cidades com mais de 100 mil habitantes e os munícipios vizinhos com casos de dengue tipo 2, o que fez com que a região ficasse de fora. Agora, o ministério vai ampliar para mais 154 cidades.

Além da região de Campinas, receberão também as regiões de São Paulo, São José do Rio Preto, Central (ES), Betim (MG), Uberaba (MG), Uberlândia/Araguari (MG), Recife, Apucarana (PR), Grande Florianópolis e Aquífero Guarani (SP).

Dados do ministério indicam que, até o momento, 1.235.119 doses foram enviadas aos estados e municípios desde o início da vacinação contra a dengue, em fevereiro. Dessas, 534.631 foram registradas como aplicadas, enquanto 700.488 ainda não foram registradas. De todos os 521 municípios que receberam a vacina, 13 não enviaram dados para o governo federal.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além disso, 668 mil doses estão próximas do vencimento, previsto para 30 de abril. O diretor do Departamento de Emergência em Saúde Pública e do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses (COE-Dengue), Márcio Garcia, detalhou o esquema de ampliação de municípios contemplados.

“A gente sabe que tem um quantitativo dessas doses que não foi aplicado. Não podemos deixar essas doses vencerem, é preciso utilizá-las. Diante disso, o Ministério da Saúde trouxe uma solução: redistribuir, dentro das unidades federadas, ou seja, dentro dos estados, para municípios que ainda não foram contemplados.”

Segundo Garcia, a redistribuição para municípios dentro dos próprios estados será regulamentada por uma nota técnica publicada ainda hoje. Duas unidades federadas não têm municípios para remanejar as doses recebidas: o Distrito Federal, por uma característica local, e Mato Grosso do Sul, que foi contemplado em sua totalidade.

“A solução que encontramos foi concentrar as doses próximas do vencimento dessas duas unidades federadas e, para facilitar a logística, encaminhar tudo para um estado só. Escolhemos o Amapá, considerando o quantitativo de doses que teremos, a concentração da população na capital e o número de municípios que o estado tem, sem falar na própria situação epidemiológica, que justifica esse remanejamento.”

Nova remessa

Ainda segundo Garcia, o ministério recebeu nova remessa de doses contra a dengue – a primeira comprada, já que a anterior foi doada pelo fabricante. Ao todo, 930 mil doses serão distribuídas para os 521 municípios anteriormente selecionados e para os 154 agora contemplados com a ampliação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Enviaremos uma parte dessas doses para repor as que foram remanejadas em municípios inicialmente contemplados. Assim, garantiremos a continuidade da vacinação em locais com dose por vencer agora e que vão redistribuir. E também vamos garantir doses para aqueles municípios que estão vacinando bem. A ideia é que aquele município onde está acabando a dose receba mais para continuar a estratégia de vacinação”, explicou.

“Decidimos seguir a lista que foi pactuada com representações de estados e municípios. Seguimos a ordem e vamos garantir a distribuição de doses para contemplar essas regiões. A ideia é encaminhar doses novas, doses com prazo de validade adequado para esses locais e, com isso, contemplar mais 154 municípios na vacinação contra a dengue”, concluiu.

Americana e a dengue, desde 1992 Leia mais Sintomas e alertas Dengue clássica A dengue clássica é a forma da doença que varia de um quadro assintomático até a apresentação de um leque de sintomas que causam um desconforto significativo ao paciente: Febre alta (39°C a 40°C): É uma febre repentina e abrupta.

Dor de cabeça

Prostração

Dores musculares e/ou articulares

Dor atrás dos olhos (retroorbital)

Manchas vermelhas: É o que os médicos, cientificamente, chamam de rash cutâneo ou eritema na pele. Visualmente, é, de fato, uma mancha vermelha que, às vezes, pode coçar.

Náuseas e vômitos: Aqui, é importante prestar atenção para ter certeza de que não se trata, na verdade, de um sinal de alerta de gravidade. É preciso observar, por exemplo, a frequência desses sintomas. Caso não possam ser controlados e sejam frequentes (o paciente, em geral, reclama que “nada para nada na barriga”), indicam que algo não vai bem. Dengue com sinais de alarme Após a fase febril da doença, é preciso ficar de olho em sintomas que podem indicar um agravamento do caso. A atenção deve permanecer pelo menos até duas semanas após o início da febre. É válido salientar que a maioria das pessoas não evoluí ao caso grave. Dor na barriga intensa e contínua: Ela é diferente do que popularmente conhecemos por “dor de barriga”, que, em geral, trata-se de uma cólica. Já na dengue com sinais de alarme, essa dor abdominal ocorre devido a um inchaço no fígado, e é contínua e pode vir acompanhada dos seguintes sintomas: Vômitos persistentes

Acúmulo de líquidos em cavidades corporais

Pressão baixa (hipotensão)

Pele pálida e fria

Inquietação/irritabilidade

Respiração rápida

Aumento do tamanho do fígado

Sangramento de mucosas: Esses sangramentos podem ser percebidos pela presença de sangue nas gengivas na hora da escovação dos dentes, no nariz, na evacuação ou em um fluxo menstrual mais intenso.

Aumento progressivo do hematócrito (porcentagem de volume dos glóbulos vermelhos no sangue); isso só pode ser constatado por meio de exame de sangue. Grupos de risco Qualquer pessoa pode evoluir mal e enfrentar a fase crítica da doença. No entanto, de acordo com os especialistas ouvidos pela reportagem, alguns grupos precisam ficar mais atentos, com maior suscetibilidade ao agravamento: Crianças: A preocupação reside principalmente nas mais novas, com menos de 2 anos. Isso porque, nos primeiros anos de vida, convivem com uma “imaturidade” do sistema imunológico e, também, dificilmente têm a capacidade de comunicar com clareza os sintomas que podem ser sinais de alerta. Há possibilidade de o bebê herdar anticorpos antidengue da mãe e que, quando infectado pela primeira vez, na verdade, é como se estivesse vivendo a doença pela segunda vez – situação que tende a ser mais perigosa.

A preocupação reside principalmente nas mais novas, com menos de 2 anos. Isso porque, nos primeiros anos de vida, convivem com uma “imaturidade” do sistema imunológico e, também, dificilmente têm a capacidade de comunicar com clareza os sintomas que podem ser sinais de alerta. Há possibilidade de o bebê herdar anticorpos antidengue da mãe e que, quando infectado pela primeira vez, na verdade, é como se estivesse vivendo a doença pela segunda vez – situação que tende a ser mais perigosa. Segunda infecção: A segunda vez com a infecção está associada a uma maior possibilidade de agravamento do quadro. Isso porque o sistema imunológico entende que aquele vírus é o mesmo, e não um sorotipo diferente. Dessa maneira, ele produz anticorpos para a infecção do passado. Além de não serem efetivos, esses anticorpos “desatualizados” favorecem a replicação viral, internalização do vírus e, portanto, uma maior gravidade da doença.

A segunda vez com a infecção está associada a uma maior possibilidade de agravamento do quadro. Isso porque o sistema imunológico entende que aquele vírus é o mesmo, e não um sorotipo diferente. Dessa maneira, ele produz anticorpos para a infecção do passado. Além de não serem efetivos, esses anticorpos “desatualizados” favorecem a replicação viral, internalização do vírus e, portanto, uma maior gravidade da doença. Pessoas com comorbidades: A exemplo de hipertensos e diabéticos.

A exemplo de hipertensos e diabéticos. Gestantes: Nelas, o metabolismo, os hormônios e a resposta imune são diferentes.

Nelas, o metabolismo, os hormônios e a resposta imune são diferentes. Idosos (60 anos ou mais): De acordo com especialistas, indivíduos nos extremos de idades – crianças muito pequenas e idosos – têm sistemas imunológicos mais frágeis. Além disso, nessa fase da vida, é comum a pessoa conviver com comorbidades.

Com informações da Agência Brasil