Americana e região ficam fora de lista para receber vacina contra a dengue

Os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré – estão fora da lista de cidades selecionadas pelo Ministério da Saúde para receberem a vacina contra a dengue.

A relação foi divulgada pelo governo federal nesta quinta-feira (25). Ao todo, 521 municípios brasileiros vão aplicar o imunizante, denominado Qdenga, a partir de fevereiro.

A vacina contra a dengue Qdenga – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com o ministério, as regiões escolhidas atendem a três critérios: são formadas por municípios de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, e com maior predominância do sorotipo DENV-2.

Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue no Brasil – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023, depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Segundo o ministério, a definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório japonês Takeda, fabricante da vacina.

A primeira remessa com 757 mil doses chegou ao Brasil no último sábado (20). O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com 568 mil doses, está com entrega prevista para fevereiro.

Além dessas, o Ministério da Saúde adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024: 5,2 milhões de doses. De acordo com a empresa, a previsão é que elas sejam entregues ao longo do ano, até dezembro. Para 2025, a pasta já comprou 9 milhões de doses.

Conforme o LIBERAL noticiou neste mês, Americana somou 568 casos de dengue no ano passado, número 87% menor em relação ao registrado em 2022, que teve uma explosão na transmissão pelo mosquito Aedes aegypti, com 4.302 notificações da doença e oito óbitos. Em 2023, houve uma morte, em abril.

