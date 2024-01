Casos de dengue caem 87%, mas secretário pede que cuidados continuem

Secretário Danilo Carvalho Oliveira durante entrevista na Rádio Clube (AM 580) – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O ano de 2023 chegou ao fim em Americana com uma diminuição significativa nos casos de dengue, em comparação ao ano anterior.

Segundo dados oficiais, foram registrados 568 notificações positivas da doença, uma queda de 87% em relação a 2022, que teve uma explosão na transmissão pelo mosquito Aedes aegypti, totalizando 4.302 notificações positivas e oito óbitos.

Em entrevista à Rádio Clube (AM 580) nesta quinta-feira (11), o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, destacou os resultados positivos.

Contudo, ele alertou para que a população permaneça vigilante, uma vez que, em períodos de baixa incidência da doença, há o risco de relaxamento nas práticas de combate aos criadouros, levando a possíveis epidemias.

O secretário apontou duas principais ações para o combate à dengue em 2024: a intensificação das visitas de vigilância e a tentativa de renovar uma parceria com a CPFL, para identificação e informação de criadouros.

Em 2022, a parceria com a empresa envolvia a observação do ambiente dos imóveis no momento da leitura dos relógios de força. Identificados possíveis criadouros, um código era gerado e repassado à unidade de vigilância para verificações in loco. O secretário ressaltou a importância dessa cooperação para um combate mais efetivo à proliferação do mosquito transmissor.

Danilo também demonstrou preocupação com a possibilidade de novos sorotipos da doença, citando a incerteza sobre como essas variações podem se manifestar. No entanto, afirmou que, apesar dessa preocupação, a maior ênfase deve ser na vigilância contínua para evitar que as pessoas contraiam a dengue.

Em 2023, os 568 casos foram distribuídos por 106 bairros, com Jaguari, São Manoel e Cidade Jardim liderando em notificações, cada um registrando 24 casos.

Mulheres foram as mais afetadas, totalizando 287 casos, e a faixa etária de 30 a 59 anos foi a mais impactada. Além disso, 72 casos foram registrados em pessoas com 60 anos ou mais, sendo que um bebê com menos de um ano também entrou para as estatísticas da doença.

Como lidar com a dengue

Sintomas da dengue

Os sintomas incluem febre, prostração geral, falta de apetite, dores musculares e articulares, dor no fundo dos olhos, cansaço, fadiga, enjoo, vômito, diarreia, entre outros.

Como surgiu a dengue em Americana, em 1992

Combate ao mosquito

O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro de casa e perto dos seres humanos. Com hábitos diurnos, o mosquito (apenas a fêmea) se alimenta basicamente de sangue humano, principalmente ao amanhecer e ao entardecer, para se reproduzir. A reprodução acontece em água parada, limpa ou suja, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados em água e distribuídos por diversos criadouros.

Algumas medidas ajudam a evitar a proliferação do mosquito:

Tampe os tonéis e caixa d’água

Mantenha as calhas sempre limpas

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo

Mantenha lixeiras bem tampadas.

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais

Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa

Fonte: Ministério da Saúde