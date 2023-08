Hangar do Aeroporto de Americana é alvo de operação da PF contra o tráfico

Ação é da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul; uma oficina foi lacrada no aeroporto municipal

Operação no aeroporto de Americana teve apoio de policiais do 10º Baep - Foto: 10º Baep/Divulgação

Um hangar do Aeroporto Municipal de Americana foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (3). Uma pessoa foi presa, segundo o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar), que apoiou a ação.

Segundo o LIBERAL apurou, agentes federais cumpriram mandado em uma oficina especializada na manutenção de helicópteros. Trata-se da Full Copters, conforme a reportagem apurou no local. O hangar foi lacrado e a empresa teve as atividades suspensas por decisão judicial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ação é parte da Operação Angarius, deflagrada pela Polícia Federal de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que tenta desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por meio de aeronaves.

De acordo com a PF, foram expedidos 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, além do sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de ativos financeiros, dentre eles 17 veículos e o sequestro de um hangar, especializado na manutenção e abastecimento de helicópteros utilizados no crime.

Agente da PF vistoria hangar no Aeroporto Municipal de Americana – Foto: Paula Nacasaki/Liberal

Na manhã desta quinta, agentes da PF estiveram no hangar, que é alugado junto à Prefeitura de Americana, onde afixaram um termo de lacração e suspensão de atividades da empresa. A reportagem não encontrou representantes da Full Copters para comentar a operação da polícia.

Aeroporto de Americana é rota do tráfico

O Aeroporto Municipal de Americana é parte da rota do tráfico de drogas por meio de aeronaves. O local, que não tem um controle apurado de embarques e decolagens, já foi alvo de diversas operações policiais.

Entre 2017 e 2018, por exemplo, um hangar alugado do aeroporto serviu de entreposto para o tráfico internacional de cocaína. O local servia de ponto de encontro para pilotos que transportavam droga entre países da América do Sul, segundo uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.

Em 2020, um empresário responsável pelo aluguel de outro hangar no aeroporto foi preso pela Polícia Federal de Pernambuco em uma operação contra o tráfico de cocaína entre o Brasil e a Europa. Na ocasião, a polícia voltou a apontar o aeroporto municipal como um entreposto do tráfico.