Morre bebê de jovem grávida que foi baleada em Nova Odessa

Acusado fugiu do local deixando a arma para trás - Foto: Divulgação_GCM

Morreu na noite desta quarta-feira (8) o bebê recém-nascido, filho da jovem que foi baleada em Nova Odessa no último dia 2 pelo ex-namorado da amiga. Mãe e bebê estavam internados desde o dia do crime em estado gravíssimo no HES (Hospital Estadual Sumaré). A mulher continua internada. A informação foi divulgada pelo pai da criança em sua rede social e confirmada com a Polícia Civil.

A jovem de 22 anos, com 38 semanas de gestação, foi atingida por tiros em frente a sua casa, na Rua Emília Pelisson Fadel, no bairro São Manoel. Ela estava com a amiga e o marido no momento dos disparos. O autor dos tiros confessou o crime e disse que queria apenas assustar a ex, não percebendo que existiam outras pessoas próximas. Ele foi preso em flagrante.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Inicialmente a gestante foi atendida no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, em Nova Odessa, e depois transferida o Hospital Estadual Sumaré.

O HES informou no dia do crime que a jovem tinha dado entrada em estado gravíssimo na unidade, decorrente de um choque hemorrágico. Foi necessário realizar uma cesárea de urgência e o recém-nascido foi para a UTI neonatal. Depois de seis dias internado, ele não resistiu. O sepultamento aconteceu nesta quinta-feira (9), no Cemitério Municipal de Nova Odessa.

Crime

A jovem estava em frente a sua casa com a amiga e o marido no último dia 2, na Rua Emília Pelisson Fadel, quando, por volta de 5h30, o ex-namorado da amiga desceu da motocicleta e começou a atirar. Após os disparos, o marido da vítima entrou em luta corporal com o atirador, que fugiu na moto, deixando para trás a arma – um rifle – e o capacete.

O autor dos disparos chegou a procurar a delegacia do município, com a intenção de registrar um boletim por agressão, mas foi orientado pelos policiais a procurar primeiro um hospital para tratar a lesão e, em seguida, voltar à delegacia para registro.

O suspeito então procurou a mesma unidade em que a vítima foi internada, onde foi detido pelos guardas municipais e encaminhado novamente para Delegacia de Nova Odessa.

Na data ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e conforme apurou o LIBERAL com a Polícia Civil, ele deverá responder também por homicídio, no caso do recém-nascido.