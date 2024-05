Tivoli Shopping tem ponto de coleta para doações às vítimas do Rio Grande do Sul

O Tivoli Shopping, em parceria com os Correios e a Defesa Civil, mobiliza esforços para ajudar as vítimas das fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. A partir desta quarta-feira (8), o shopping recebe doações de alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de vestuário. O ponto de coleta está em frente à agência dos Correios do Tivoli Shopping.

Ponto de coleta de doações nos Correios do Tivoli Shopping – Foto: Tivoli Shopping / Divulgação

Posteriormente, as doações serão encaminhadas à Defesa Civil e aos demais órgãos responsáveis pelos envios aos municípios mais atingidos pelas chuvas. Segundo a Defesa Civil do RS, já foram registrados ao menos 107 óbitos, com 372 feridos, 132 desaparecidos e mais de 207 mil pessoas fora de suas casas.

“Em momentos tão difíceis como este, acreditamos que é fundamental unirmos esforços para ajudar aqueles que mais precisam. Temos certeza de que com solidariedade e união vamos fazer a diferença na vida de muitas famílias. Convidamos todos a contribuírem com as doações nessa grande corrente de solidariedade”, disse a gerente de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

“As contribuições desempenham um papel fundamental, oferecendo não apenas suprimentos materiais, mas também esperança e conforto aos afetados pelas chuvas. Cada doação será extremamente importante”, afirmou Paulo Barros, coordenador da Defesa Civil de Santa Bárbara d’Oeste.