Banco inclinado ‘salvou’ Leitinho em acidente que matou secretário na Rodovia dos Bandeirantes

Ainda abalado, com hematomas no rosto e a mão esquerda enfaixada, o prefeito Leitinho (PSD), de Nova Odessa, participou do velório para se despedir do amigo e secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social de Nova Odessa, Eduardo Luiz da Silva Mota, na tarde desta terça-feira (27).

Os dois se envolveram em um acidente causado por cavalos na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia, na noite de segunda-feira (25). Mota morreu no local.

O vice-prefeito Mineirinho (PSD) afirmou que no momento do acidente Leitinho estava dormindo com o banco inclinado. “O animal que já tinha sido atropelado por outros veículos caiu em cima do carro deles. Mota foi atingido na cabeça. Leitinho foi poupado”, comentou.

O prefeito lembrou que quando acordou viu que Mota tentava controlar o carro que rodou muitas vezes na rodovia, passando muito próximo de carretas e caminhões.

“Tudo foi rápido. Houve a colisão com o animal e depois vi que Mota estava desmaiado. Consegui sair do carro, liguei para conhecidos para pedir ajuda e tentei sinalizar para outros motoristas para reduzirem pois tinha outros animais na rodovia”, lembrou Leitinho.

Para ele, o secretário estava apenas desacordado. “Jamais pensei em passar por uma situação dessa, perder meu amigo de tanto tempo e parceiro na política. Todos sabem o quanto gosto de animais e infelizmente um animal matou meu amigo por falha de um humano”, desabafou.

Mais cedo, Leitinho afirmou, em um vídeo divulgado pela assessoria de comunicação da prefeitura, que perdeu “um irmão”.

Polícia vai investigar quem é o dono dos cavalos que causaram acidente

A Polícia Civil informou nesta terça-feira que instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. Uma das tarefas da polícia será identificar quem é o proprietário dos cavalos.

O acidente ocorreu na altura do Jardim Novo Horizonte, no km 109. O chefe do executivo e o secretário adjunto, que dirigia o veículo oficial da prefeitura, um Toyota Corolla, estavam voltando de Guarulhos quando foram surpreendidos por oito animais.

O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção) e será apurado pelo delegado Yan Loui Adania de Queiroz, do 2º Distrito Policial de Hortolândia.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana estiveram no local para apurar se os animais possuem alguma marca que identifique o dono.

Se for identificado, o proprietário terá que ressarcir os danos causados, de acordo com o artigo 936 do Código Civil Brasileiro. O delegado também poderá responsabilizá-lo por homicídio culposo por negligência na guarda dos animais.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu às 21h. Um caminhoneiro disse aos policiais que viu oito cavalos soltos na rodovia. Ele atropelou um dos animais e depois estacionou. Em seguida, o motorista de um Citroën C3, que vinha atrás, atropelou um segundo animal.

Instantes depois, uma segunda carreta passou por cima do animal que estava na pista, lançando parte do cavalo sobre o capô do Corolla dirigido por Mota. Leitinho estava no banco do passageiro. O veículo rodou na rodovia e parou perto do acostamento.

Socorristas atenderam o secretário, mas ele morreu no local. Leitinho foi levado ao HES (Hospital Estadual Sumaré), sofreu cinco pontos na mão esquerda e teve alta médica nesta terça.

A concessionária CCR AutoBAn, que administra a rodovia, recolheu um animal vivo, mas os demais fugiram.

Polícia Rodoviária orienta sobre o que fazer quando encontrar animais na pista

O comandante da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária, tenente Jailson Nobre, orienta que em situações de animais soltos na rodovia, é importante que o condutor reduza a velocidade e jamais buzine para não assustar os animais.

“O condutor deve estacionar, sinalizar se possível e avisar imediatamente a concessionária ou a Polícia Rodoviária”, disse ao LIBERAL.

A AutoBAn ressalta que realiza ações que vão desde o monitoramento constante das pistas por meio do sistema de câmeras e viaturas de inspeção de tráfego que percorrem o trecho 24 horas por dia, como programas de conscientização de moradores vizinhos às estradas para que eles protejam seus animais, mantendo-os longe das rodovias.