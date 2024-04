O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta sexta-feira (26) a concessão de subsídio para a compra de 363 moradias na RPT (Região do Polo Têxtil).

O Estado vai conceder, por meio do programa Casas Paulista, CCIs (Cartas de Crédito Imobiliário) de R$ 13 mil – por família – para aquisição de 33 unidades habitacionais em Santa Bárbara d’Oeste, 189 em Sumaré e 141 em Hortolândia.

O governador Tarcísio de Freitas, durante anúncio de ações na Habitação – Foto: Mônica Andrade/Governo do Estado de SP

O governo estadual também confirmou a construção de 114 moradias em Nova Odessa, informação que já havia sido anunciada pela prefeitura nesta quinta.

O Estado divulgou, ainda, que haverá 28 casas para idosos em situação de vulnerabilidade em Hortolândia, por meio do programa Vida Longa. Segundo o governo, cabe ao município a doação do terreno para a construção dos imóveis.

Todas essas ações constam numa lista divulgada por Tarcísio nesta sexta. Na ocasião, ele lançou um pacotes de medidas para viabilização de 43.756 novas moradias em 231 municípios do Estado.

“Com a provisão direta da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Empresa) e as cartas de crédito imobiliário que estão funcionando muito bem, a gente vai baixar o déficit habitacional depois de muito tempo”, afirmou o governador.

Na modalidade CCI, o Estado concede subsídios de R$ 10 mil a R$ 16 mil a famílias com renda de até três salários mínimos para a compra do primeiro imóvel. O valor anunciado para a região é de R$ 13 mil por unidade habitacional.

Empreendimentos na região

Em Santa Bárbara, o dinheiro poderá ser usado na aquisição de moradias em um empreendimento que será instalado na Rua Tupinambás, no Jardim São Francisco.

Em Sumaré, as unidades citadas fazem parte de um condomínio em construção na Rua Oscar Pires de Assis, no Jardim das Palmeiras. Em Hortolândia, o crédito é destinado para a compra de apartamentos na Rua Frederico Alves da Silva, no Jardim Nova Alvorada.

“Cem por cento das demandas vêm das prefeituras. Nós fizemos um amplo levantamento do déficit habitacional de São Paulo, que está em torno de 956 mil unidades, e um mapeamento com outros parâmetros para definir com quanto cada prefeitura seria atendida neste primeiro momento”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.