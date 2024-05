Homem é assassinado com três tiros no rosto em área rural entre Sumaré e Hortolândia

Um homem de 39 anos foi assassinado com tiros no rosto na Estrada Municipal Pedrina Guilherme, no bairro Taquara Branca, área rural entre Sumaré e Hortolândia, na madrugada desta segunda-feira (6). A vítima foi identificada após exame de impressões digitais realizada pelo IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt) como sendo Wagner Ferreira Celestino.

A Polícia Civil suspeita que ele também tenha sido agredido antes de ser morto. As circunstâncias sobre o crime ainda estão sendo analisadas pela corporação. Por enquanto não há pistas sobre a identidade do responsável pelo homicídio.

Por volta das 4h da madrugada, a Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre a localização de um homem que estava caído em um local ermo. Os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram ao local e confirmaram que ele já estava morto.

No local, os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana recolheram cinco cápsulas deflagradas de calibre 9mm e verificaram que a vítima tinha ao menos três perfurações provocadas por disparo de arma de fogo, sendo duas no queixo e uma no supercílio esquerdo.

Os agentes também constataram que Celestino estava com o queixo e arcada dentária quebrados, mas não sendo possível, naquele momento, apurar se foi por conta dos disparos ou espancamento.

Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para a realização de exame necroscópico para confirmar a causa da morte. A vítima foi velada e sepultada, nesta terça-feira (7), no Cemitério Parque, em Hortolândia.