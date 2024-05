Região registra mais três mortes por dengue e chega a oito em 2024

A RPT (Região do Polo Têxtil) confirmou nesta quarta-feira (8) mais três mortes por dengue e, agora, acumula oito óbitos neste ano. As últimas vítimas são moradoras de Americana, Hortolândia e Nova Odessa.

Americana registrou sua terceira morte em 2024. A vítima é uma mulher de 35 a 49 anos, que morreu em 19 de abril, dois dias após o início dos sintomas, conforme consta no painel de monitoramento do Governo de São Paulo.

Nova Odessa, por sua vez, contabilizou seu primeiro óbito neste ano. Segundo a prefeitura, trata-se de uma mulher de 42 anos, que morava no Altos do Klavin. Ela começou a apresentar sintomas em 4 de abril, foi internada no dia 10 e faleceu no dia 15.

“O município segue promovendo ações diárias e ininterruptas de combate ao mosquito transmissor do vírus da dengue e reforça o apelo para que a comunidade também faça sua parte eliminando das casas, estabelecimentos, quintais e terrenos todo material que possa acumular água limpa e parada. Lembramos que até 90% dos criadouros encontram-se no interior dos imóveis particulares”, comunicou a administração municipal.

Hortolândia também teve sua primeira vítima em 2024. Ela era uma mulher de 60 anos, informou a prefeitura. De acordo com painel de monitoramento do Estado, o óbito ocorreu em 15 de março, e os sintomas haviam começado no dia 10.

Neste ano, a região também já havia registrado uma morte em Santa Bárbara d’Oeste e duas em Sumaré.

Óbitos em investigação e casos confirmados

Há, ainda, 12 óbitos em investigação na RPT, com suspeita de terem sido causados por dengue: dois em Americana, quatro em Hortolândia, dois em Nova Odessa, dois em Santa Bárbara e dois em Sumaré.

De janeiro até esta quarta, a região confirmou 10.744 casos de dengue: 1.380 em Americana, 1.003 em Hortolândia, 2.743 em Nova Odessa, 2.746 em Santa Bárbara e 2.872 em Sumaré.