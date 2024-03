Em vídeo, prefeito de Nova Odessa fala sobre acidente e lamenta morte de secretário: ‘perdi um irmão’

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa divulgou um vídeo na manhã desta terça-feira (26) em que o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), fala sobre o acidente que sofreu na noite desta segunda (25), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Luiz da Silva Mota, de 68 anos, dirigia o veículo do prefeito e faleceu no acidente, que teria sido causado por cavalos na pista. No vídeo, Leitinho lamenta a morte de Mota e fala sobre como ocorreu o acidente. O prefeito está internado no Hospital Estadual Sumaré e não corre risco de morte.

“Eu perdi mais que um grande amigo, um irmão”, lamentou o prefeito. “Foi um acidente terrível, não sei de onde apareceu aquele cavalo e acabou tirando a vida do meu grande amigo. Eu não culpo o animal, isso tudo é consequência de um homem que deixa a porteira aberta”, afirmou o prefeito Leitinho.

Não há informações ainda sobre de onde os cavalos teriam fugido ou o porquê de eles estarem soltos na rodovia.

No vídeo, Leitinho aparece com a mão enfaixada e comenta levou cinco pontos na mão. Ele agradeceu aos socorristas e a Deus. “Peço a todos vocês: continuem orando pela minha vida, pela minha saúde”, pediu.

O acidente

Segundo informações da Prefeitura de Nova Odessa, o acidente ocorreu por volta de 21h15, na altura do Jardim Novo Horizonte, no quilômetro 109 da Rodovia dos Bandeirantes. O prefeito e o secretário adjunto, que dirigia o veículo oficial da prefeitura, um Toyota Corolla, estavam voltando do Aeroporto de Guarulhos quando foram surpreendidos por cavalos na pista.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), oito cavalos estavam na pista e, além do carro da prefeitura, que atingiu um dos animais, um outro automóvel de passeio e mais duas carretas se envolveram no acidente. Dois dos cavalos morreram.

Toyota Corolla dirigido pelo secretário adjunto ficou bastante danificado; no destaque, Eduardo Mota – Foto: PMNO / Divulgação

Leitinho e Mota foram socorridos ao HES (Hospital Estadual Sumaré), porém o secretário adjunto não resistiu aos ferimentos. Já o prefeito permanecia estável, fora de risco, e seguia com acompanhamento médico e em observação.

Mota deixa três filhos. O velório começa às 13h no saguão da Prefeitura de Nova Odessa. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Municipal (com acesso pela Rua Anchieta, nº 40, no Jardim Europa). A prefeitura decretou luto oficial de três dias.