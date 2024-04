TJ-SP acata recurso do Estado e autoriza assinatura de contrato do Trem Intercidades

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) acatou nesta quinta-feira (25) um recurso do Governo do Estado e autorizou a assinatura do contrato de concessão do TIC (Trem Intercidades), entre Campinas e São Paulo, para o consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos, liderado pelo Grupo Comporte e que venceu um leilão realizado pelo governo estadual, em fevereiro deste ano. Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos, o acordo deve ser oficializado em maio.

Nesta terça (23), a Justiça tinha determinado, de forma liminar, a suspensão da assinatura do contrato, após convocação ao consórcio feita pelo Estado no último dia 5.

Governador Tarcísio de Freitas disse nesta quinta, em Americana, que o trem seria uma realidade – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti acatou um pedido do STEFSP (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo), que alegava que a celebração do pacto poderia fazer com que um mandado de segurança, ingressado pelo próprio sindicato, perdesse efeito.

No mandado, o STEFSP apontou 13 irregularidades no processo licitatório, entre elas a aglutinação de objetos, como o TIC Eixo Norte e a desestatização da Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) – que também integra a licitação -, direitos de trabalhadores e o fato da C2 ter sido a única participante do leilão, o que afetaria a competitividade.

Porém, após manifestação do Estado na noite desta quarta (24), o entendimento da Justiça mudou. A 5ª Câmara de Direito Público, por meio da relatora Maria Laura Tavares, derrubou a suspensão e abriu possibilidade da assinatura do contrato sem prejuízo à ação ingressada pelo sindicato.

“Em que pese o esforço do impetrante, não há como acolher a alegação de que a assinatura do contrato com o consórcio vencedor do certame acarretará a perda do objeto do mandado de segurança, sobretudo diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça”, apontou a relatora.

Tarcísio mostra confiança na assinatura de concessão

Ao LIBERAL, a Secretaria de Parceria em Investimentos voltou a destacar que a decisão desta terça havia sido proferida dentro do prazo de manifestação do Governo do Estado, sem análise do contraditório, e reforçou que a pasta “cumpre todos os ritos legais do processo de acordo com a legislação vigente”.

Em evento realizado em Americana na manhã desta quinta, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), mostrou confiança de que o Estado não perderá o prazo para assinatura do contrato de concessão.

“Eu estou muito confiante na fortaleza dos nossos argumentos, daquilo que a gente estruturou, no sucesso desse empreendimento. Minha sensação é de que não vamos perder prazo para assinatura de contrato. O Trem Intercidades será uma realidade”, disse Tarcísio.

Sindicato destaca sequência da ação na Justiça

Por sua vez, um dos representantes da defesa do STEFSP, o advogado Gabriel Oliveira Sampaio, disse que o sindicato irá seguir o determinado e, como não há prejuízo ao mandado de segurança, a ação seguirá os seus trâmites e o Estado terá de se manifestar quanto às supostas irregularidades.

“Vamos continuar batalhando para que essas ilegalidades, abusividades na condução do procedimento pelo Governo do Estado de São Paulo não se firmem, não se validem e não se concretizem. Por mais que seja uma briga com cachorro grande, nós estamos firmes na luta para que as coisas sejam feitas dentro da legalidade. A questão não é ideológica, é jurídica”, disse.

O contrato de concessão envolve a implementação, manutenção e operação do TIC, da Linha 7-Rubi e de um serviço de Jundiaí a Campinas.