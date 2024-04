Prefeitura de Nova Odessa faz projeto para instalar Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal

A Prefeitura de Nova Odessa protocolou nesta terça-feira (23), em regime de urgência, um projeto de lei na câmara para a instalação de um PAV (Ponto de Atendimento Virtual) da Receita Federal. O PAV é um espaço dedicado à orientações sobre os serviços oferecidos no site do órgão.

No texto, o prefeito Leitinho (PSD) diz que o objetivo do PAV é simplificar os serviços públicos, especialmente para que o cidadão não tenha que se deslocar para municípios vizinhos.

Para colocar o projeto em ação, é necessário que o município tenha uma parceria com a Secretaria da Receita Federal.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Atualmente, pessoas de Nova Odessa precisam ir até Americana, Piracicaba ou Campinas, que são as agências da Receita mais próximas, para ter acesso aos serviços. No entanto, conforme apuração do LIBERAL, a unidade americanense pode ter suas atividades encerradas em breve.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Assim, a Prefeitura de Americana já realizou os trâmites necessários para a criação do PAV no município.

O convênio foi assinado no último dia 12 pelo prefeito Chico Sardelli (PL), que afirmou que o serviço deverá estar disponível a partir de maio.