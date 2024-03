Eduardo Luiz da Silva Mota estava junto com o prefeito em veículo que atingiu um cavalo na Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia

Morreu na noite desta segunda-feira (25) o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social de Nova Odessa, Eduardo Luiz da Silva Mota, de 68 anos, após um acidente no qual também estava o prefeito Leitinho (PSD), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia.

Segundo informações da Prefeitura de Nova Odessa, o acidente ocorreu por volta de 21h15, na altura do Jardim Novo Horizonte, no quilômetro 109. O chefe do executivo e o secretário adjunto, que dirigia o veículo oficial da prefeitura, um Toyota Corolla, estavam voltando de São Paulo quando foram surpreendidos por cavalos na pista.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), oito cavalos estavam na pista e, além do carro da prefeitura, que atingiu um dos animais, um outro automóvel de passeio e mais duas carretas se envolveram no acidente. Dois dos equinos morreram.

Toyota Corolla dirigido pelo secretário adjunto ficou bastante danificado; no destaque, Eduardo Mota – Foto: PMNO / Divulgação

Leitinho e Mota foram socorridos ao HES (Hospital Estadual Sumaré), porém o secretário adjunto não resistiu aos ferimentos. Já o prefeito permanecia estável, fora de risco, e seguia com acompanhamento médico e em observação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Atuaram no socorro das vítimas o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), PMR (Polícia Militar Rodoviária) e uma equipe da AutoBAn, concessionária responsável pela rodovia.

De acordo com a administração, Leitinho está muito abalado e pediu orações para Mota. Ele adiantou que vai decretar luto oficial de três dias no município.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social de Nova Odessa, Rafael Brochi de Mattos, lamentou o ocorrido na noite desta segunda.

“Mota sempre foi um amigo, ele era muito ligado ao prefeito, tinha uma amizade de longa data com ele. Nunca é fácil perder um amigo, ainda mais numa situação como essa, desejo sentimentos para família”, disse.

Leia mais

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ainda de acordo com o secretário, eles trabalhavam juntos desde o final de 2021, quando Rafael assumiu a pasta. “Mota sempre me ajudou muito, me passava informações, nos falávamos constantemente sobre o desenvolvimento de projetos para Nova Odessa”, completou.

Mota deixa três filhos. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre velório e sepultamento.

*Colaborou Cristiani Azanha.