Vila Anthinori, da Construtora Sega, une praticidade e conforto em Americana

O Vila Anthinori é o mais novo lançamento da Construtora Sega. Localizado na Rua Líbano, no bairro Vila Omar, em Americana, o empreendimento promete oferecer aos futuros moradores uma junção de conforto, luxo e praticidade. A previsão é de entrega das moradias em setembro de 2027.

Com uma torre de 16 pavimentos, incluindo 15 de apartamentos e um rooftop. Ao todo, são 60 unidades de 69 m², sendo quatro por andar, com opção de uma ou duas vagas cobertas de garagem.

Os apartamentos contam com varanda gourmet com churrasqueira, quatro pontos para ar condicionado, preparação para aquecimento a gás, iluminação e ventilação natural em todos os espaços, assim como ambientes integrados. Já o rooftop, um dos diferenciais do empreendimento, irá abrigar os ambientes de lazer.

O local contará com academia, piscina, lounge gourmet e lounge zen. A parte térrea, por sua vez, terá espaço para pets e coworking – espaço para trabalho semelhante a um escritório compartilhado.

Apartamentos terão 69 m² e serão divididos em 15 andares – Foto: Divulgação

Além da estrutura que oferece conforto e sofisticação, o Vila Anthinori tem como ponto forte a localização. Próximo à Nardini, uma das regiões mais valorizadas da cidade, o empreendimento é de fácil acesso e está próximo à Avenida Monsenhor Bruno Nardini e à Avenida Campos Sales, que liga a diversos pontos. É o que ressalta o diretor da Construtora Sega, Marcel Sega.

“O Vila Anthinori tem como seu principal diferencial a área de lazer localizada no rooftop, com piscina, área gourmet, academia e lounge. Além disso, ele conta com uma excelente localização, em um ponto alto da cidade e próximo à Avenida Brasil, Centro e Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste”, disse.

O empresário ressalta o conforto que o empreendimento propõe aos futuros moradores. “Com certeza é a principal característica. Os apartamentos são de três dormitórios com suíte, varanda gourmet e varanda técnica, além de uma ou duas vagas de garagem. São apartamentos muito aconchegantes, na medida certa para sua família”, completou Marcel.

Decorado do Vila Anthinori está na Rua Líbano, na Vila Omar – Foto: Divulgação

O apartamento decorado, produzido pela sócia proprietária do empreendimento e arquiteta Débora Leonardi Faé foi lançado no dia 16 de março, em um evento para cerca de 80 pessoas. O espaço está aberto à visitação e plantão de vendas na Rua Líbano, 227, no bairro Vila Omar. O telefone de plantão é (19) 99425-5614.

Vila Anthinori

Torres e andares: uma torre com 15 andares e um rooftop

uma torre com 15 andares e um rooftop Apartamentos por andar : quatro

: quatro Metragem : 69 m²

: 69 m² Garagem : uma ou duas vagas cobertas

: uma ou duas vagas cobertas Plantão de vendas e decorado : Rua Líbano, 227, Vila Omar – Americana

: Rua Líbano, 227, Vila Omar – Americana Telefone de plantão: (19) 99425-5614

