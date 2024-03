No dia 16 março, a Construtora Sega promoveu o lançamento oficial do empreendimento Vila Anthinori. O evento contou com a presença de cerca de 80 pessoas, entre clientes convidados e representantes da Imobiliária Dimarzio, empresa responsável pela comercialização dos apartamentos, previstos para serem entregues em setembro de 2027.

Na ocasião, a Sega também apresentou o charmoso apartamento decorado pela sócia proprietária do empreendimento e arquiteta de plantão, Débora Leonardi Faé, que, com seu talento, comprovou que uma decoração moderna, criativa, aconchegante e clean fica bem em qualquer lugar, embora em um lindo projeto, como o dos apartamentos do Vila Anthinori, tenha o poder de se transformar na realização do sonho de morar bem.

Com área de lazer completa, no conceito rooftop, os apartamentos contam com varanda gourmet, iluminação e ventilação natural em todos os espaços, além de ambientes integrados.

Para quem quiser visitar, o decorado está no próprio terreno onde o Vila Anthinori será construído, localizado na Rua Líbano, 227, Vila Omar, onde também já está funcionando o plantão de vendas.