Vitrine: Lançamento do Condomínio Industrial São José

Com mais de 30 anos no mercado imobiliário, a MPolitano Imóveis, que é uma referência no setor, acaba de lançar o Condomínio Industrial São José

Com mais de 30 anos no mercado imobiliário, a MPolitano Imóveis, que é uma referência no setor, acaba de lançar o Condomínio Industrial São José.

Exclusivo para locação e muito bem localizado, na Rua Ferrúcio Bertáglia, 100, Jardim Santa Helena, em Americana, o empreendimento está entre dois acessos viários. Instalado em um terreno de 18 mil metros quadrados, são 18 galpões, com a metragem de 580 metros quadrados cada. Além da MPolitano como incorporadora, o empreendimento tem parceria da AMBG.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Voltado para empresas em geral, especialmente para depósitos e logísticas, os galpões foram pensados para suprir uma necessidade de mercado.

“Notamos uma carência muito grande de glebas e galpões industriais em nossa cidade, então, para gerar empregos e tributação ao município, somado à boa localização da gleba, com proximidade da Rodovia Anhanguera, iniciamos as obras há 8 anos”, comentou o proprietário da MPolitano, Marcos Politano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A inauguração aconteceu em um café da manhã e reuniu pessoas que desempenharam papéis fundamentais no projeto, além de autoridades locais. Confira!

Destaques do condomínio

O Condomínio Industrial São José é moderno, possui uma estrutura completa, flexibilidade de readaptações, além de muita segurança, com portaria 24h. Além disso, o projeto foi pensado para ser acessível a todos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Assim, ao invés de rampas enormes, ele conta com plataformas de acesso e elevadores em cada um dos galpões, uma vantagem que beneficia as PCDs (Pessoas com Deficiência). Mais informações no Instagram @mpolitano_ ou no site mpolitano.com.br.

Viva São José

Apesar de ser padroeiro dos trabalhadores, o que tem tudo a ver, o nome São José foi uma homenagem ao primeiro proprietário da gleba, o saudoso empresário José Daher. Conhecido no ramo têxtil, ele foi um digno representante da colônia árabe na cidade, deixando um legado de honestidade e honra.