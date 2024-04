Evento teve como objetivo promover uma imersão no universo da decoração sofisticada, além de destacar as tendências de arquitetura, design e interiores

O estande de vendas do Vitra Residence foi o cenário para realização do Auten Talks, na última quinta-feira (18), um evento cujo objetivo foi promover uma imersão no universo da decoração sofisticada, onde cada detalhe é um desafio ao comum, além de destacar as tendências de arquitetura, design e interiores. A iniciativa foi voltada a clientes e parceiros e contou com a participação da arquiteta Fernanda Paludo, responsável pelos interiores e unidade decorada do Vitra. Além dela, engenheiros da incorporadora também deram suas contribuições, destacando principalmente os atributos de sustentabilidade e inovação do empreendimento. A noite foi marcada por integração e inspiração. Confira!

A arquiteta Fernanda Paludo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Anderson Souza, Gislaine e Valdecir Berben com Fernanda Vasconcellos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Anderson Souza – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Auten Talks – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Caroline e Fábio Gennaro – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Cidinha Martini – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Daiana Maia, Bruno Vital e Renata Freitas – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Entre outros objetivos, o Auten Talks promoveu uma imersão no universo da decoração sofisticada, além de destacar as tendências de arquitetura, design e interiores – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Fábio Ribeiro – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Fernanda Vasconcellos e Tânia Galter – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Francisco Vaz, Aline Bittencourt e Eduardo Bittencourt – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Graziele Cardoso, Danielle Gaiotto e Beatriz Magro – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Graziele Cardoso, Rafael Dante, Fernanda Paludo, Fábio Ribeiro, Letícia Vasconcelos e Anderson Souza – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Jaqueline Silva e Cidinha Martini – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Jaqueline Silva e Regina Schott – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Joyce Brugnerotto – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Marcela Siqueira, Omir de Sousa e Simone Romualdo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Maria José Machado, Jesuína Alves e Thais Machado – Foto: Marcelo Rocha_Liberal O Vitra Residence é o mais novo lançamento de alto padrão em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Orivaldo Ferreira e Ana Carolina – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Orivaldo Ferreira, Ana Carolina e Simone Romualdo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Rafael Dante e Letícia Vasconcelos – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Silvana e Jarbas Fornasari – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Simone Romualdo – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Valdecir e Gislaine Berben – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Sobre a Auten Incorporadora

A Auten Incorporadora traz toda expertise da holding Cataguá Soluções Imobiliárias, que possui 37 anos de sólida atuação no mercado imobiliário, com presença em mais de 50 municípios do interior paulista. É marcada pela autenticidade, com empreendimentos sofisticados e de alto padrão.

Sobre o Vitra Residence

O mais novo lançamento de apartamentos de alto padrão em Santa Bárbara d’Oeste é o Vitra Residence. O empreendimento é exclusivo e possui diversas opções de plantas, que variam de 77 m² até 156 m², ajustando de forma única o estilo de cada morador. Amplos, os apartamentos são de 2 a 4 dormitórios, sendo 1 a 3 suítes e varanda gourmet. Em resumo, é um condomínio com um lazer exclusivo e um paisagismo impressionante, assinado pela arquiteta Martha Gavião.

