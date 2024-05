Vitrine: Lançamento do Liv Alpha do Grupo ADN

O condomínio será implantado no Jardim Alphacenter e será composto por 180 unidades

O Grupo ADN chegou com tudo em Santa Bárbara d’Oeste. Após o anúncio de mais de R$ 300 milhões de investimentos na cidade, ele acaba de promover o meeting e workshop de lançamento do Liv Alpha, o primeiro entre os quatro empreendimentos anunciados. O condomínio será implantado no Jardim Alphacenter e será composto por 180 unidades.

A apresentação aconteceu no Moviecom, no Tivoli Shopping, e reuniu cerca de 200 parceiros de imobiliárias da região. Na ocasião, os convidados foram recepcionados com um café da manhã, marcado por muito networking e expectativas.

Após esses primeiros momentos, eles foram conduzidos para dentro do cinema, onde conheceram um pouco mais sobre a marca e todos os detalhes do empreendimento, como a comercialização, preço, premiações e ações que serão realizadas para a promoção das vendas. O LIBERAL esteve presente registrando. Acompanhe!

Livon Incorporadora e Grupo ADN

A Livon Incorporadora é uma empresa do Grupo ADN, dedicada ao segmento do médio e alto padrão. Atualmente, o grupo é o 33° maior do Brasil, segundo o ranking INTEC – que é uma plataforma para prospecção de obras e construtoras, que analisa empresas em todo o País. Tendo como propósito trazer um novo conceito de viver bem, o Grupo ADN procura trazer os conceitos do alto padrão em um produto inteligente, inovador, tecnológico e sustentável, focando na melhor relação de custo e benefício.

Sobre o Liv Alpha

O Condomínio Liv Alpha contará com uma torre e 180 unidades, sendo voltado à faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos de 49,50 m² são de dois dormitórios com uma suíte, além de ampla varanda. Localizado próximo a áreas verdes, escolas, supermercados, hospitais, farmácias, academias e ao Tivoli Shopping, o Liv Alpha fica numa região repleta de serviços.

