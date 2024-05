Vitrine: Gateway Turismo te leva para o Alasca

Com a proposta de fomentar ainda mais o interesse dos clientes em participar de um roteiro rumo ao Alasca, a turismóloga Thamara Alencar promoveu uma noite muito especial na Gateway Turismo, em Americana.

O evento contou com assinatura do assessor Amaury Hernandez e teve como objetivo falar um pouco sobre a viagem, com partida prevista para o dia 25 de junho. Além disso, os convidados tiveram a oportunidade de ver alguns vídeos e fotos do arquivo pessoal de Thamara, que já fez o roteiro e tem muitas dicas e sugestões.

“Uma Noite no Alasca” foi uma verdadeira imersão neste universo incrível e encantador, que é um dos destinos mais fantásticos do mundo. O LIBERAL conferiu.

Histórico

A empresária do turismo Thamara Alencar se encantou com o mercado quando ainda sonhava em cursar medicina veterinária. Na época, ela foi convidada a fazer um curso no ramo e, desde então, se encantou com a área. “Nunca mais o turismo saiu da minha vida”, brinca.

Experiente, ela já atuou em grandes agências de viagens em São Paulo, no entanto, o know-how no corporativo veio com a atuação entre colegas de trabalho e amigos.

Com a demanda crescente, a empreendedora viu uma oportunidade de negócios e desta maneira nasceu a Gateway, que significa portão ou portal, uma analogia de passagem entre dois ambientes ou dois mundos, onde a porta ou portal dá entrada para desbravar e conhecer um novo mundo.

“É um portal para uma nova experiência, por uma memória a ser colecionada e por uma história nova a ser escrita”, acrescenta.

Mais sobre o Alasca

Preparada para um grupo de no máximo dez pessoas, a viagem para o Alasca partirá de Vancouver, no Canadá. Durante boa parte do percurso, o roteiro terá como transporte um navio, já que algumas cidades são inacessíveis via terrestre.

Com uma vida selvagem abundante, a expectativa é vislumbrar lugares maravilhosos, geleiras, baleias e ursos. Além do Alasca, a Gateway – que é especializada em customização de roteiros, sejam eles corporativos, individuais, familiares ou em grupos, sempre atendendo à real necessidade dos clientes e superando suas expectativas – está preparando grupos para os Lençóis Maranhenses, Egito, Peru para Mulheres, África do Sul, Rota da Música nos Estados Unidos e Itália.

5 coisas que você precisa fazer se for ao Alasca

1 – Realizar os passeios de hidroavião pelos Fiordes

2 – Ver as geleiras de perto

3 – Observar os ursos caçando salmão na beira do rio

4 – Vislumbrar a grandeza do sol da meia-noite

5 – Ver a incrível paisagem pelas montanhas cobertas de neve no Yukon.

Gateway Turismo

Endereço: Rua Guatemala, 122 – Santo Antônio, Americana

Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h.

WhatsApp: (19) 98217.7716 – gatewayturismo.com.br

Check-list do evento

