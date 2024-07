No dia 12 de julho, Americana ganhou mais uma unidade da loja Natura. Localizada na Rua Florindo Cibin, 59, o empreendimento é comandado pela experiente Sirclei Fatoretto, que tem uma história de sucesso junto à marca, construída ao longo de mais de 30 anos de parceria. Segundo ela, em 1991, iniciou seu relacionamento com a empresa como gerente de relacionamento. Em 2019, se tornou uma franqueada, com a primeira loja da cidade e, três anos depois, inaugurou a unidade do Tivoli Shopping.

Encantador, o novo espaço em Americana está mega charmoso e se tornou modelo de franquia. “Estou realizada neste momento. Não imaginei que meu primeiro sonho, a minha primeira loja, se transformaria em um novo desafio e modelo de franquia”, comentou ela com o LIBERAL.

A inauguração foi animadíssima e contou com a presença de cerca de 200 pessoas, que visitaram o novo espaço ao longo do dia. “Empreender é desafiador e isso só reforça o quanto me sinto corajosa e determinada”, ressaltou Sirclei.

Com produtos à pronta entrega, inclusive com a facilidade de receber em casa, o empreendimento oferece entrega express, o que garante o recebimento em tempo recorde. Além disso, todos os lançamentos de produtos estão disponíveis na unidade. Entre as propostas de Sirclei para a Natura do Jardim São Paulo está oferecer cursos de automaquiagem, passos básicos, cuidados com a pele e muito mais. Confira alguns cliques de como foi a inauguração do espaço dedicado, acima de tudo, à beleza e ao bem-estar.