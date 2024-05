No dia 30 de abril, a FAM (Faculdade de Americana) apresentou os resultados do tradicional Trote Solidário FAM. Entre outras motivações, a iniciativa propõe a integração de alunos, calouros, veteranos, professores e comunidade local em um objetivo: a doação. Bem-sucedida, a ideia dá certo há mais de uma década e, em 2024, arrecadou cerca de cinco toneladas de alimentos para 18 instituições assistenciais e famílias em vulnerabilidade social de Americana e região.

A prestação de contas aconteceu no Auditório Jamil Salomão e contou com a participação de responsáveis pelas entidades, autoridades e imprensa. Para o diretor-geral, Gustavo Azzolini, a entrega do resultado é motivo de alegria. “Para nós é uma honra esse projeto, pois conseguimos mudar a cultura do calouro, mostrando a importância da responsabilidade social”. Iniciada no período da matrícula, a ação previa que, para cada um quilo de alimento doado pelos alunos, a instituição doaria mais um.

Somando as duas doações, a FAM chegou às cinco toneladas. Entre os mantimentos arrecadados estão arroz, macarrão, feijão, açúcar, leite, produtos de higiene pessoal e outros itens, além das tradicionais cestas básicas. Em tempo, vale dizer que os três cursos da Faculdade de Americana que mais arrecadaram alimentos foram educação física, psicologia e recursos humanos. O LIBERAL acompanhou. Confira!

Alguns dos representantes das entidades beneficiadas – Foto: Leonardo Matos_Liberal Cássia Ribeiro (Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste) e Ana Paula Provetti (Caluz -Caminho de Luz Sumaré) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Cida Soares dos Santos e a filha Alice Bolanheze com Camila dos Santos e a filha Heloiza (Instituto Júnior Dias) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Cláudia Bandeira (Coasseje) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Entidades, representantes dos cursos, diretoria da Fam, apoiadores e autoridades reunidos para registrar o momento – Foto: Leonardo Matos_Liberal Equipe de Marketing da FAM – Foto: Leonardo Matos_Liberal Fábio Beretta Rossi, subsecretário de Saúde – Foto: Leonardo Matos_Liberal Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM – Foto: Leonardo Matos_Liberal Isabel Dias com Kael, Júlia e Iza Maria (Instituto Júnior Dias) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Maria Claudiza, Paulo Zanini, Glaziane Porcel e Edison Ortolan (Creche São Domingos) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Maria dos Anjos e Suellen Montrazio da Silva (Associação Recanto Tia Cecília) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Trote Solidário da FAM – Foto: Leonardo Matos_Liberal Trote Solidário da FAM – Foto: Leonardo Matos_Liberal Trote Solidário da FAM – Foto: Leonardo Matos_Liberal Trote Solidário da FAM – Foto: Leonardo Matos_Liberal Trote Solidário da FAM – Foto: Leonardo Matos_Liberal Trote Solidário da FAM – Foto: Leonardo Matos_Liberal

Sabemos da importância desta ação. Muitas entidades já contam com nossa doação nesta época do ano. Mais uma vez, a FAM, através dos seus alunos, conseguiu bater recorde de doações e de entidades participantes”. Gustavo Azzolini, diretor-geral da FAM

Entidades beneficiadas

Com recorde de entidades participantes, o Trote Solidário FAM colaborou com o Acampamento Roseli Nunes, Associação Recanto Tia Cecília, Caminho de luz, Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste, Comunidade Geriátrica de Nova Odessa, Coasseje, Creche São Domingos, Domus Church, Fraternidade Guardiões da Imaculada, Fundação da Letícia Duarte, Fundo Social de Solidariedade de Americana, Instituto Jr. Dias, Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula, Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste e Seame (Associação de Voluntários da Saúde). A faculdade também doou para a Secretaria de Saúde de Americana duas smartv’s de 42 polegadas, dois suportes de tv e dois mini pc’s CDC – ‘’passadores de senhas’’. Foram entregues ainda quatro caixas de folhas de sulfite para a Delegacia Seccional de Americana.