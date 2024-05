No dia 29 de abril, o Unicoo Laboratório inaugurou oficialmente sua nova unidade, na Avenida Campos Salles, 555, no Jardim Girassol, em Americana. Amplo e moderno, o espaço marca um novo momento na trajetória do Unicoo: a conquista da certificação da ONA (Organização Nacional de Acreditação), entidade não governamental e sem fins lucrativos que atesta a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente do Conselho de Administração, Eduardo Miranda, de integrantes da Diretoria Executiva da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana – à qual o Unicoo é credenciado – e do gestor de relacionamento do IQG (Instituto Qualisa de Gestão), Michel Matos, instituição acreditadora da ONA.

Participaram também colaboradores e beneficiários presentes na unidade. Para comemorar, foram enviadas cestas de café da manhã para todas as unidades do Unicoo Laboratório e também o certificado da ONA, possibilitando que todos os colaboradores comemorassem essa importante conquista. Confira um pouco de como foi.