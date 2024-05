Com sede em Rio Claro, a joalheria já conta com três unidades, sendo uma em sua cidade de origem, outra em Limeira e agora a do Welcome Center

Na sexta-feira (10), o Welcome Center, em Americana, foi palco da inauguração da Lóra Joias, uma empresa familiar fundada em 2015 pelos empreendedores Luana e Murilo Gelly, mãe e filho, que trazem um toque especial de cuidado e dedicação em cada detalhe de seu negócio. Com sede em Rio Claro, a joalheria já conta com três unidades, sendo uma em sua cidade de origem, outra em Limeira e agora a do Welcome Center.

Os proprietários explicam que a escolha de expandir para Americana foi estratégica, motivada pelo potencial econômico da cidade, sua ótima localização e pela presença de muitos clientes fiéis na região. Em pouco mais de uma semana desde a inauguração, eles contam que já puderam notar o caloroso acolhimento do público local.

Inspirada no verbo “Lure”, que significa seduzir e atrair em inglês, a Lóra Joias tem como público-alvo clientes que buscam qualidade, elegância e um atendimento diferenciado. Para isso, oferece joias em ouro 18 quilates (amarelo, branco e rosê), prata esterlina (925 e 950) e uma variedade de serviços joalheiros, como cravação, solda, restauração, banho, aumento e diminuição de aro e avaliação de metal, entre outros.

Uma característica notável do negócio é o atendimento personalizado, tanto nas unidades físicas quanto nos canais digitais (WhatsApp, direct e e-commerce), possibilitando a retirada do seu pedido em uma das lojas ou o envio para qualquer lugar do Brasil ou exterior.

A inauguração, realizada no final de semana do Dia das Mães, foi um sucesso e movimentou o centro de compras. Em comemoração à data, a Lóra está sorteando uma corrente de ouro com pingente de ponto de luz para todos que visitarem o stand e preencherem o cupom (com nome e telefone). O ganhador será anunciado nas redes sociais no dia 30/06. O LIBERAL esteve registrando os melhores momentos. Confira!