Loja mais tradicional do grupo ganhou um novo layout que garante uma jornada de compra mais fluída, além, de repaginação no açougue e padaria

Na última sexta-feira (3), o grupo São Vicente viveu um momento histórico. A unidade do bairro São Vito, em Americana, a loja mais tradicional do grupo, reinaugurou oficialmente, com um delicioso café da manhã para os clientes, convidados especiais e autoridades. Logo cedo, as pessoas aguardavam ansiosas para conhecerem as novidades do novo São Vicente. Já em um primeiro momento, a mudança na fachada chamava muita atenção, assim como a revitalização do prédio, que recebeu nova pintura com as cores padrão da marca.

Além do novo layout e disposição de produtos, que garantem uma jornada de compra mais fluída, diversos setores, como o açougue e padaria, foram repaginados. Destaque para a adega completa e o espaço com alimentos saudáveis. Assim como as demais unidades novas ou que passaram pela reforma, a loja do São Vito também conta com o “Espaço Café.” Já para os apreciadores da culinária japonesa, o “SV Oriental” também faz parte do mix oferecido no empreendimento, que também conta com um novo Boulevard, ainda mais charmoso e repleto de lojas comerciais.

Segundo informações oficiais, o grupo investiu cerca de R$ 10 milhões na loja. Confira um pouco de como foi a inauguração que, como sempre, recebeu as bençãos de Deus, dessa vez, com celebração do padre Tiago Fiorante, da Paróquia São Vito.

Marcos Cavicchiolli, diretor presidente da Rede São Vicente – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Ana Paula Beraldo Stivanin e Márcio Stivanin com o filho José Vitor – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Andréa Cavicchiolli – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Arlete Rejianes Cavicchiolli – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Erika Stivanin Duarte e Edevaldo Duarte – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Isabel Cavicchiolli – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Jeferson Silveira – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Lúcia Cavicchiolli e Jeferson Silveira – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Maria Terezinha Cavicchiolli e Lúcia Cavicchiolli – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Maurício Cavicchiolli e Elza – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Maurício Cavicchiolli – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Melissa e Maurício Cavicchiolli com a filha Mariela – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Odir Demarchi (vice-prefeito), Chico Sardelli (prefeito) e Beto Lahr (presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana) – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Tatiana Francisquini (gerente de marketing) – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

História

A unidade do bairro São Vito foi inaugurada em novembro de 2006 na rua João Bernestein, um endereço especial na história do grupo. Nesta região, o São Vicente mostrou seu potencial de crescimento com o esforço e trabalho da família e seus colaboradores. Com objetivo de oferecer mais conforto, qualidade, variedade e preços justos, o grupo conquistou clientes e se tornou referência.

A loja mais tradicional do grupo São Vicente está de cara nova – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal Reinauguração da loja do São Vicente do São Vito – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

São Vicente – Loja São Vito