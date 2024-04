Vitrine: Inauguração do Jacques & Janine de Americana

Com a proposta de entregar felicidade através do melhor serviço de beleza para todas as pessoas, de todas as idades e de todos os lugares, o conceituado salão Jacques & Janine acaba de abrir uma unidade em Americana.

Comandado por Nino Sobrinho e Diego Verderesi e contando com uma equipe de 30 colaboradores, o espaço oferece uma rica gama de serviços de beleza, passando por academia de treinamento para profissionais, realização de eventos e muito mais.

De acordo com Nino, pelo fato de estarem há 65 anos no mercado, as pessoas podem esperar o melhor da unidade americanense, especialmente por serem pioneiros em protocolos. “Somos beleza completa, masculino, feminino, dia da noiva, que é nosso carro-chefe, então trabalhamos com as melhores marcas do País e contamos com alguns dos melhores profissionais da atualidade”.

A festa de lançamento aconteceu no próprio espaço, localizado no antigo endereço do Maison Visu, que fica na Rua Américo Vespúcio, 375, Parque Residencial Nardini.

O local passou por uma ampla reforma e, após mais de quatro meses de obras, está completamente diferente, ainda mais bonito, sofisticado e glamouroso. Cerca de 200 pessoas prestigiaram esse momento icônico, inclusive, a própria Janini Goossens, que junto com o marido, Jacques Goossens (in memorian), fundou a marca, em 1958. O LIBERAL também passou por lá. Confira!

Serviços oferecidos

– Dia da noiva, debutantes e madrinhas

– Beleza completa masculino e feminino

– Estética facial e corporal

– Harmonização facial e íntima feminina

– Embelezamento mãos e pés

– Podologia

– SPA urbano

– Academia de treinamento para profissionais

Serviço

Jacques & Janine – unidade de Americana

Endereço: Rua Américo Vespúcio, 373 – Parque Residencial Nardini

Horário de Atendimento::

Telefone: (19) 3604-9413

WhatsApp) (19) 95323-0199

Redes Sociais: Jacques Janine Americana

