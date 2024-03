Políticos da região lamentam morte de secretário adjunto de Nova Odessa; veja repercussão

Políticos da região lamentaram a morte do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social de Nova Odessa, Eduardo Luiz da Silva Mota, de 68 anos, ocorrida na noite desta segunda-feira (25), após um acidente na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia.

Prefeitos e vereadores fizeram publicações em redes sociais sobre o acidente, que também deixou ferido o prefeito de Nova Odessa Leitinho (PSD). Ele se recupera no Hospital Estadual Sumaré e chegou a gravar um vídeo sobre o ocorrido.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Chico Sardelli (PL), prefeito de Americana, afirmou que recebeu com tristeza a notícia. “Estendo meus sentimentos aos familiares e amigos de Mota e ao prefeito Leitinho. Que Deus posso confortar a todos nesse momento de luto”, lamentou Chico.

Eduardo Mota tinha 68 anos – Foto: Arquivo/Liberal

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), e o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) também divulgaram notas nas redes sociais lamentando o acidente.

“Nossos pensamentos e orações estão com os familiares e amigos. Pedimos que Deus conforte os corações enlutados e amenize a dor da despedida. Mota deixa um grande legado de trabalho e dedicação por Nova Odessa”, escreveram.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O vereador de Sumaré Willian Souza (PT) afirmou que o dia “amanheceu mais triste” após a notícia sobre o ocorrido e desejou melhoras ao prefeito Leitinho.

“Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos e aos colegas de trabalho de Eduardo Mota. Que Deus conforte e dê forças para que possam enfrentar este momento de dor e despedida.”

Ao LIBERAL, ainda na noite desta segunda-feira, após o acidente, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social de Nova Odessa, Rafael Brochi de Mattos, falou sobre o acidente.

“Mota sempre foi um amigo, ele era muito ligado ao prefeito, tinha uma amizade de longa data com ele. Nunca é fácil perder um amigo, ainda mais numa situação como essa, desejo sentimentos para família”, disse.

Presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, o prefeito de Jaguariúna Gustavo Reis divulgou à imprensa uma nota de pesar.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Neste momento de dor e consternação envio meus mais sinceros pêsames à família, amigos e colegas de trabalho de Eduardo Mota, desejando que encontrem conforto e forças para enfrentar essa irreparável perda. Além disso, desejo uma pronta recuperação ao prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho. Que ele receba todo o cuidado necessário e se restabeleça rapidamente.”

Mota deixa três filhos. O velório começa às 13h no saguão da Prefeitura de Nova Odessa. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Municipal (com acesso pela Rua Anchieta, nº 40, no Jardim Europa). A prefeitura decretou luto oficial de três dias.

O acidente

Segundo informações da Prefeitura de Nova Odessa, o acidente ocorreu por volta de 21h15, na altura do Jardim Novo Horizonte, no quilômetro 109 da Rodovia dos Bandeirantes. O prefeito e o secretário adjunto, que dirigia o veículo oficial da prefeitura, um Toyota Corolla, estavam voltando do Aeroporto de Guarulhos quando foram surpreendidos por cavalos na pista.

Prefeito Leitinho e secretário estavam em Toyota Corolla da Prefeitura de Nova Odessa – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), oito cavalos estavam na pista e, além do carro da prefeitura, que atingiu um dos animais, um outro automóvel de passeio e mais duas carretas se envolveram no acidente. Dois dos cavalos morreram.

Leitinho e Mota foram socorridos ao HES (Hospital Estadual Sumaré), porém o secretário adjunto não resistiu aos ferimentos. Já o prefeito permanecia estável, fora de risco, e seguia com acompanhamento médico e em observação.