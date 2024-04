A Prefeitura de Nova Odessa anunciou, nesta quinta-feira (25), que conseguiu a licença de operação da Cetesb (Agência Ambiental do Estado de São Paulo) para a nova unidade de compostagem no Viveiro Municipal, em uma área pública ao lado do bairro de chácaras Recanto do Guarapari, na região da Fazenda Velha.

Com a emissão do licenciamento ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente pode dar início ao processo de produção de adubo orgânico no local, a partir de restos de podas de vegetação urbana feitas pela equipe do Setor de Parques e Jardins. A licença tem validade até abril de 2029, quando deverá ser renovada.

A Secretaria de Meio Ambiente enfatizou também que vai receber material das pequenas empresas de jardinagem cadastradas previamente no município, além dos próprios moradores. Está proibido o descarregamento de resíduos vegetais na área por terceiros.

O acesso dos profissionais de jardinagem cadastrados na prefeitura e dos moradores do bairro se dará por uma nova portaria, na Estrada Municipal Olívio Biondo, via rural que passa atrás do Viveiro Municipal. O atendimento será de segunda a sexta, das 9h às 15h.

O material orgânico será triturado para o processo de compostagem. Uma vez produzido o adubo orgânico, ele será utilizado nas hortas comunitárias, canteiros, praças e projetos paisagísticos da cidade.