Festival une gastronomia e música em Santa Bárbara neste final de semana

O Festival Gastronômico – Comida de Rua de Santa Bárbara d’Oeste não está resumido apenas às opções de comida. Além de 49 opções com cardápio variado, o público poderá prestigiar quatro apresentações musicais. O evento acontece neste sábado (27) e domingo (28), das 16h às 22h, na Praça da Migração.

O local fica na Avenida da Indústria, no Jardim Pérola. O festival, que tem entrada gratuita, é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

Food Trucks terão 49 opções de comida – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

Neste sábado, o primeiro show será realizado pela Banda Cadillac, às 17h. Depois, sobe ao palco a banda Sapos da Noite, às 20h.

No domingo, a programação musical também começa às 17h, com Samba do Negro Silva, e continua às 20h, com o Grupo Assim que se Faz. Nos intervalos entre as bandas, haverá som ambiente.

O festival terá 17 food trucks, com 34 opções salgadas e 15 doces.

Confira os food trucks participantes e os respectivos cardápios:

Pão com Linguiça do Mineiro

Lanche Completo com Queijo (pão francês, hamburguer de linguiça, alface, tomate, batata palha, queijo catupiry ou cheddar)

Lanche Completão (pão francês, hambúrguer de linguiça, alface, tomate, batata palha, queijo mussarela, bacon, ovo e catupiry ou cheddar)

Combo: Lanche Completão + porção de batata frita

Dr. Chapa

Lanche Pernil (pernil desfiado, rúcula, alface, vinagrete, queijo e pão francês)

Lanche Costela (costela desfiada, rúcula, alface, queijo, vinagrete e pão francês)

Lanche Entrevero (lanche misto de carne bovina, carne suína, frango, calabresa, bacon e molho de alho especial)

Padaria Dona Vitoria

Lanche de Pernil (pão francês tipo baguete, pernil desfiado, vinagrete, molho barbecue, mussarela e folhas verdes)

Lanche de Costela (pão francês tipo baguete, costela desfiado, vinagrete, molho barbecue, mussarela e folhas verdes)

Brediks Spettos

Spetto Carne (cordão de filé mignon, temperado com iguarias naturais e intercalado com cebola, pimentão vermelho e amarelo)

Spetto Kafta Recheada (blend de acém e bacon moídos, temperado com iguarias naturais e recheado com queijo mussarela)

Spetto Medalhão de Frango (sobrecoxa de frango desossada, temperada na mostarda com condimentos, um leve adocicado de mel e envolvido em uma fatia de bacon)

Casa do Espetinho Truck

Espeto de Carne

Espeto de Queijo Coalho

Espeto de Kafta com Queijo

Bom Beef Americana

Espeto de Carne

Espeto de Medalhão de Frango

Espeto de Coração

Doce Espigas Derivados de Milho

Pamonha Doce

Bolo de Milho Tradicional

Curau

Ki Pastel

Pastel de Carne com Azeitona

Porção de Mini Pastel de Palmito e Mussarela

Pastel de Pizza (spresuntado, mussarela e orégano)

Pastel Poko Loko

Carna Poko Loko – Gourmet de 25 cm (carne, queijo, ovo e azeitona)

Palmito Poko Poko – Gourmet de 25 cm (palmito, catupiry original e peito de peru ou queijo prato)

Pizza Poko Loko – Gourmet de 25 cm (presunto, queijo, catupiry original, milho, tomate, cebola roxa e orégano)

Luz Gastronomia

Pastel de Carne com Queijo

Pastel de Frango com Catupiry

Pastel de Queijo

Lancholet

Salada Burguer (pão, hambúrguer artesanal bovino 110 g, queijo mussarela, cebola caramelizada, alface americana e molho especial)

Bacon Burguer (pão, hambúrguer artesanal bovino 110 g, queijo mussarela, bacon fatiado, cebola caramelizada, alface americana e molho especial)

Veg Burguer (pão, hambúrguer de plantas 110 g, queijo mussarela, cebola caramelizada, alface americana e molho especial)

Feltrin Burguer

Smash Burguer (pão brioche, carne angus de 100 g, queijo e molho especial)

Smash Clássico (pão brioche, carne angus de 100 g, queijo, alface, tomate, cebola roxa, picles e molho especial)

Smash Bacon (pão brioche, carne angus de 100 g, creme de cheddar, bacon e cebola caramelizada)

Acarajé da Josa

Acarajé Tradicional (bolinho de feijão fradinho, frito no azeite de dendê, recheado com vatapá, caruru, tomate e camarão e pimenta a gosto)

Acarajé no Prato

House Açaí

Açaí – Copo 300 ml

Açaí – Copo 500 ml

Açaí – Copo 700 ml

Churros da Mamãe

Churros Tradicional: com Recheio de Doce de Leite

Churros Tradicional: com Recheio de Brigadeiro

Churros Tradicional: com Recheio de Nutella

Bang Food Truck

Bubble Churros (waffle com doce de leite, canela com açúcar, sorvete de creme e paçoca)

Bubble Nutella (waffle com nutella, sorvete de creme, m&m’s e oreo)

Bubble Nutella II (waffle com nutella, morango e banana)

Delícias da Baiana