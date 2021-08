Seis pessoas alojadas na Fidam aceitam ir para abrigo permanente da prefeitura

Local permanente é mantido pela prefeitura, em parceira com associação; abrigo na Fidam vai até 3 de agosto

A Prefeitura de Americana publicou em sua página no Facebook, na tarde deste sábado (31), que seis pessoas que vivem em situação de rua, que estavam alojadas no abrigo temporário criado na Fidam (Feira Industrial de Americana), aceitaram ir para um abrigo permanente.

No total, seis pessoas aceitaram ir para abrigo permanente em Americana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O local é mantido pela própria prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceira com a associação Vinde à Luz.

Quem encontrar pessoas em situação de rua ou quiser ajudar na realização dos trabalhos de alguma forma, pode acionar o Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social), através do telefone (19) 99632-5032.

Temporário

O abrigo na Fidam, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, foi criado em função da frente fria que Americana e cidades da região vêm enfrentando nos últimos dias.

O funcionamento teve início no dia 27 de julho e seguirá até 3 de agosto. Na última quinta-feira (29), o local já contava com 32 abrigados e, de sexta (30) para este sábado (31), 50 pessoas pernoitaram no local, segundo informou a prefeitura.