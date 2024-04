Parte do veículo ocupou um pedaço de uma das faixas no sentido Anhanguera; ninguém ficou ferido no acidente

O motorista de um caminhão perdeu o controle e tombou no canteiro central da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, após um dos pneus dianteiros do veículo estourar, por volta das 18h30 desta quinta-feira (25), causando lentidão na via.

O acidente ocorreu no quilômetro 123, perto do Aeroporto Municipal, no sentido da Rodovia Anhanguera (SP-330), e o motorista e seu ajudante saíram ilesos.

Caminhão capotou próximo ao Aeroporto Municipal de Americana – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

Houve lentidão no trecho, já que parte da traseira do caminhão ocupou um pedaço de uma das faixas, e, até 20h desta quinta, o veículo seguia no local.

O congestionamento chegou a três quilômetros, segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que esteve no local junto de agentes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), para sinalização e auxílio ao trânsito naquele ponto.

Acidente causou lentidão na rodovia – Foto: Cristiani Azanha / Liberal