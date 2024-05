Eleições: 6,8 mil moradores da região tiraram 1º título neste ano; prazo termina dia 8

Para muitos jovens, tirar o título de eleitor representa um novo caminho para a jornada cívica. Na RPT (Região do Polo Têxtil), 6.854 deles se alistaram neste ano e já estão aptos a participar da escolha dos novos vereadores e prefeitos de suas cidades. O prazo para solicitar o documento termina nesta quarta-feira (8).

Na região, Sumaré é a cidade com o maior número de novos eleitores em 2024, com 1.917, seguida de Hortolândia, com 1.765; Americana, com 1.524; Santa Bárbara d’Oeste, com 1.184; e Nova Odessa, com 464.

Atendimento no cartório de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os dados são do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e equivalem ao período de janeiro até 29 de abril. Os números deverão aumentar até o fim do prazo.

Segundo o TRE, nesta reta final, as pessoas que desejam emitir o primeiro título eleitoral e também aquelas que ainda não possuem a biometria precisam realizar atendimento exclusivamente presencial nos cartórios eleitorais das cidades, por conta da necessidade de se fazer a coleta da biometria.

No Brasil, o voto para pessoas de 16 e 17 anos é facultativo. Mas essa possibilidade tem despertado o interesse de adolescentes que desejam escolher os responsáveis em criar as leis e executá-las por meio de desenvolvimento de políticas públicas.

Esse é o caso da estudante Maria Eduarda Lopes Fagundes, que completou 16 anos em dezembro do ano passado. Ela reside no Jardim Picerno, em Sumaré, e já conseguiu seu título de eleitor.

“Acho importante desenvolver nossa responsabilidade cívica. Comecei a me interessar em política nas aulas de história. Percebi que, quanto mais as pessoas boas se calam, mais facilmente os maus governam”, afirma.

“Pretendo votar, sim, para a escolha do prefeito que vai governar a cidade e do vereador que pode trazer melhoria para o nosso bairro e cidade. Minha mãe sempre diz que nessa época sempre aparecem aqueles que pedem voto e depois somem”, diz.

Como tirar o título

Segundo o TRE, até esta quarta, os cartórios e postos do tribunal ficarão de portas abertas em todo o Estado para atender quem precisa tirar ou também regularizar o título.

Neste domingo (5), as unidades estarão de plantão para atender o público das 11h às 17h. Já entre esta segunda e quarta, o horário será estendido, com funcionamento das 9h às 17h. O atendimento será realizado por ordem de chegada, respeitadas as prioridades da fila.

Os postos da Justiça Eleitoral no Poupatempo funcionam seguindo o calendário de atendimento das unidades em que estão instalados.

O eleitor deve levar um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência recente. O certificado de quitação do serviço militar também é exigido de pessoas do gênero masculino que nasceram em 2005.

Veja os números de eleitores por cidade, segundo o TRE-SP: