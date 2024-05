Novo Núcleo de Especialidades de Americana deve ser entregue no próximo mês

A entrega do novo Núcleo de Especialidades de Americana, anexo ao prédio do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, deve acontecer em junho deste ano, conforme informou a prefeitura após questionamento do LIBERAL.

A reforma do espaço que abrigará a unidade está na reta final. Nos próximos dias, o local vai receber parte dos mobiliários custeados pela empresa Jardim Pacaembu SPE, no valor de R$ 60 mil, como contrapartida pela construção de um condomínio residencial na Rua Dra. Zilda Arns Neumann, no Pacaembu, na região do Jardim da Balsa.

Obras do Núcleo de Especialidades estão na reta final – Foto: Amauri de Souza/Prefeitura de Americana

Atualmente, o núcleo funciona no imóvel do antigo Hospital Infantil André Luiz, na Vila Cordenonsi. Porém, em maio de 2023 a administração confirmou que seria feita a transferência de local, já que o anexo ao HM, ao lado da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), é um prédio próprio e pode receber a estrutura com maior conforto.

Com o novo espaço em funcionamento, a prefeitura irá economizar R$ 201 mil por ano, montante referente ao custo mensal de R$ 16,8 mil pelo aluguel do atual prédio, locado desde agosto de 2017.

O novo espaço, de 1.104 metros quadrados, terá uma área de recepção para mais de 100 pessoas, sanitários, 15 consultórios, sala para serviço social, três consultórios de enfermagem e salas para eletrocardiograma, mapa holter, ultrassonografia e ergonometria.

A reforma contempla a instalação de esquadrias, forro em gesso acartonado com acabamento em película de PVC, divisórias em drywall e piso vinílico em manta nas salas de eletrocardiograma, ergometria e ultrassom. As partes elétrica e hidráulica serão refeitas.

O empreendimento foi custeado pelo Governo de São Paulo, por meio de emenda voluntária, no valor de R$ 2 milhões, intermediada pelo vereador de São Paulo João Jorge (MDB) e pelo suplente de deputado estadual Israel Alexandre. A prefeitura entrará com uma contrapartida no valor de R$ 465,2 mil.

Por mês, o núcleo realiza cerca de 5 mil consultas e 8 mil exames. Para ser atendido pelos médicos especialistas, o paciente precisa ser encaminhado por um profissional de UBS (Unidade Básica de Saúde).

Empreendimento vai custear obras em praça

Além de comprar parte do mobiliário do novo Núcleo de Especialidades, a Jardim Pacaembu também terá de ajudar a construir a Praça Doutor Paulo Jodas, no Pacaembu. O local, até o momento, só tem o terreno e, de acordo com a prefeitura, o projeto está em elaboração e será executado utilizando R$ 190 mil como contrapartida da empresa.

As medidas mitigatórias do condomínio no Jardim Pacaembu foram publicadas no Diário Oficial do município na última quarta-feira (1º).