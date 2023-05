Transferência do Núcleo de Especialidades para o HM está prevista para 2024, em Americana

Prédio anexo ao hospital será reformado para receber a unidade, com investimento estimado em R$ 2,8 milhões

Licitação foi aberta nesta sexta-feira para a realização da obra - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A transferência do Núcleo de Especialidade para o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está prevista para 2024, segundo a prefeitura. A unidade vai funcionar num prédio anexo ao hospital, ao lado da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia).

Porém, antes, o espaço precisa passar por reforma, estimada em R$ 2,8 milhões. Conforme o LIBERAL noticiou, o Executivo abriu nesta sexta-feira a licitação para a execução da obra.

À tarde, em entrevista coletiva concedida no Paço Municipal, a administração revelou a estimativa de custo.

O valor inclui um repasse de R$ 2 milhões do governo estadual, intermediado pelo vereador de São Paulo João Jorge (PSDB), que iniciou sua carreira política na Câmara de Americana, e por seu filho, Israel Alexandre, que foi candidato a deputado estadual em 2022. A prefeitura vai bancar o restante.

O Executivo acredita que, se não houver imprevistos, a licitação será concluída em aproximadamente 90 dias. Depois, haverá o início das obras, com duração de seis a nove meses, segundo estimativa do secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Prefeitura deu detalhes sobre a nova sede em entrevista coletiva – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O prefeito Chico Sardelli (PV) promete maior conforto na nova sede do núcleo. “Um prédio novo, moderno, com consultórios confortáveis, ambiente adequado para quem precisa”, afirmou.

De acordo com Danilo, o local vai contar com oito consultórios, recepção para pelo menos 100 pessoas, salas de exame e ala administrativa. “A gente fez um layout moderno, uma planta moderna, muito semelhante à planta da Unacon”, disse Danilo.

Sede atual

Atualmente, o núcleo atende no prédio que abrigava o antigo Hospital Infantil André Luiz, na Vila Cordenonsi, com uma média mensal de 5 mil consultas e 8 mil procedimentos, segundo o secretário.

Ele apontou que, em razão da demanda, o espaço ficou “pequeno”. O vice-prefeito Odir Demarchi (PL) fez críticas ao local. “Uma área totalmente desumana. Mesmo com o município fazendo todas as adequações naquele prédio antigo, a gente sabe que não conseguiria fazer mais nada ali”, comentou.

O prédio atual é alugado e custa R$ 17 mil mensais para a prefeitura, de acordo com Chico. Com a mudança para o anexo do HM, o núcleo passará a funcionar num imóvel que pertence ao Executivo.