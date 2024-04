Do mesmo partido de Molina, Tarcísio declara apoio a Chico nas eleições em Americana

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou apoio ao prefeito Chico Sardelli (PL) nas eleições em Americana neste ano, embora seja do mesmo partido de Ricardo Molina (Republicanos), também pré-candidato a chefe do Executivo e líder da legenda no município.

A manifestação de Tarcísio foi feita nesta quinta-feira (25), logo após o término de uma coletiva realizada durante evento para entrega do Residencial Nova Aliança, na região da Praia Azul.

Ao lado de Chico, Tarcísio chama Molina para o palco durante evento para entrega do Residencial Nova Aliança, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Após ter sido questionado quanto ao seu apoio no pleito municipal de 2024, o governador procurou Chico e, quando o encontrou, o abraçou e disse: “Está aqui”.

Na sequência, ele foi aplaudido por apoiadores do atual prefeito de Americana, sendo que alguns deles se mostraram surpresos com a declaração. Isso porque Tarcísio, ainda que tenha proximidade com o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e com Chico, é do mesmo partido de Molina.

Inclusive, durante o evento, o governador chegou a pedir para que o empresário subisse até o palco e se sentasse junto às demais autoridades, bem como o chamou de “parceirão” durante o seu discurso.

“Quero cumprimentar o meu amigo Molina, parceirão de todas as horas, parceirão de combate, esteve comigo. Presidente do Republicanos aqui em Americana. Molina, obrigado por tudo”, disse o governador.

O LIBERAL procurou Molina para comentar sobre a situação, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

Além dele e de Chico, são pré-candidatos à Prefeitura de Americana a ex-vereadora e sanitarista Maria Giovana Fortunato (PDT), o vereador Vagner Malheiros (Novo) e Adriano de Oliveira (Psol). Essa lista, porém, pode sofrer alterações no período de convenções, de 20 de julho a 5 de agosto, como uma possível entrada de Omar Najar (MDB).