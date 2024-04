‘Trem Intercidades será uma realidade’, diz Tarcísio em visita a Americana, após suspensão da assinatura do contrato

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mostrou confiança nesta quinta-feira (25), em visita a Americana, de que o Estado não perderá o prazo para assinatura do contrato de concessão do TIC (Trem Intercidades) entre Campinas e São Paulo, mesmo com a suspensão determinada pela Justiça. Ele ainda reforçou que o trem “será uma realidade” e criticou os argumentos usados no processo.

O leilão para construção e operação do trem foi vencido pelo consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos, liderado pelo Grupo Comporte, em fevereiro deste ano.

O governador Tarcísio de Freitas, durante visita a Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Tarcísio falou sobre o assunto durante evento para entrega do Residencial Nova Aliança, na região da Praia Azul. Ao LIBERAL, a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado informou que o prazo para a confirmação do acordo é de até 120 dias após o leilão.

Porém, nesta terça (23), a 9ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo determinou a suspensão, de forma liminar, da assinatura do contrato após pedido feito pelo STEFSP (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo).

“Eu estou muito confiante na fortaleza dos nossos argumentos, daquilo que a gente estruturou, no sucesso desse empreendimento. Minha sensação é de que não vamos perder prazo para assinatura de contrato. O Trem Intercidades será uma realidade”, disse Tarcísio.

O sindicato ingressou com um mandado de segurança na Justiça apontando 13 irregularidades no processo de licitação.

Entre elas estão a aglutinação de objetos, como o TIC Eixo Norte e a desestatização da Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) – que também integra a licitação -, direitos de trabalhadores e o fato da C2 ter sido a única participante do leilão, o que afetaria a competitividade.

Mas mesmo com a ação, o Estado convocou o consórcio a assinar contrato em publicação no Diário Oficial do último dia 5. Se o acordo fosse oficializado, o mandado de segurança perderia efeito e, por esse motivo, o sindicato solicitou a suspensão em caráter liminar até o mérito do processo ser analisado, o que foi acatado pela juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti.

No evento em Americana, Tarcísio criticou tanto o sindicato quanto o argumento da aglutinação de objetos, o que, segundo ele, “não faz qualquer sentido”.

“Essa questão de judicializações ao longo do processo, inclusive pós-leilão e antes da assinatura, infelizmente é um clássico no Brasil. Toda ver que buscamos fazer algum empreendimento com a iniciativa privada tem aqueles que não se conformam, querem tumultuar e apresentam argumentos muito rasos”, afirmou o governador.

“Por exemplo, falar que a Linha 7 não pode ser licitada junto ao Trem Intercidades, porque são serviços diferentes. Obviamente, isso não faz qualquer sentido, porque temos dentro do conceito dois serviços: um trem metropolitano, que vai atender a RMC, e na sequência uma linha exclusiva que vai ser paralela à Linha 7. Então, os dois serviços têm de ser alterados por uma única empresa”, completou.

O contrato de concessão envolve a implementação, manutenção e operação do TIC, da Linha 7-Rubi e de um serviço de Jundiaí a Campinas.